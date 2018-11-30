Футбол

Юмтити отказался от операции на колене
Матч ТВ
12:29

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Юмтити отказался от оперативного вмешательства, несмотря на боли в колене. Футболист решил не делать операцию на левом колене, на восстановление после которой ушло бы порядка четырех месяцев.
Матч ТВ12:29

Подробнее о событии

Юмтити отказался от операции на колене

Sportbox.RU12:29

Юмтити отказался от операции на колене

Матч ТВ12:29

Умтити отказался от операции на колене, но не сыграет за «Барселону» в 2018 году

Sport24.ru11:47

Юмтити пройдёт курс лечения колена в Катаре

Чемпионат10:35

«Барселона» рассказала о травме Юмтити

Спорт-Экспресс09:34

Умтити не будут делать операцию

Soccer.ru10:26

Умтити будет восстанавливаться от травмы колена в Катаре

Sports.ru10:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 15:50, Ашберн
Футбол

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Московское "Динамо" сыграло вничью со счетом 1:1 с казанским "Рубином" в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:31
Футбол

УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»

Обновлено в 13:57
Футбол

Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:41
Футбол

Камерун лишили права проведения Кубка Африки-2019

Конфедерация футбола Африки (CAF) лишила Камерун права принять Кубок Африки в следующем году.
Обновлено в 15:31
Футбол

Никола Максимович: «Жаль, что не стал чемпионом со „Спартаком“»

Жаль, что не стал чемпионом со «Спартаком», — приводит слова Максимовича Calcionapoli24.
Обновлено в 15:44
Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес проведут 9 декабря в Мадриде

Мадрид выбран местом проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес между аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".
Обновлено в 14:22
Футбол

Рейна считает «Ювентус» фаворитом чемпионата Италии

Голкипер "Милана" Пепе Рейна считает, что единственным фаворитом Серии А является туринский "Ювентус".
Обновлено в 15:13
Футбол

Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы стал голландский полузащитник «Бешикташа» Джермейн Ленс.
Обновлено в 11:54
Футбол

Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца года

В Самаре остались защитник Владимир Полуяхтов и полузащитник Максим Канунников, которые из-за травм уже не сыграют в этом году.
Обновлено в 12:39
Футбол

Сын Зидана: «Отец скоро вернется к тренерской работе»

Сын бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана Энцо заявил, что его отец в скором времени вернется к работе.
Обновлено в 14:21
Футбол

Дзюба и боец UFC Волков провели совместную тренировку по боксу

Футболист петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба провел тренировку по боям без правил вместе с бойцом UFC Александром Волковым.
Обновлено в 14:53
Футбол

Фабрегас и Жиру сравнили, кто находится в лучшей физической форме

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас померился мускулатурой с нападающим команды Оливье Жиру во время занятия в тренажерном зале.
Обновлено в 14:14
Футбол

Глушаков, Ещенко, Комбаров и Ребров встретились с детьми в больнице

Обновлено в 10:14
Футбол

Сарри согласился отпустить Кэхилла

Главный тренер «Челси» Антонио Конте согласился отпустить защитника Гари Кэхилла в другой клуб.
Обновлено в 14:47
Футбол

Жозе Моуринью: «Де Хеа - лучший вратарь в мире. Хочу, чтобы он остался в „МЮ“»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа лучшим вратарем мира.
Обновлено в 13:41
ещё по теме
Самюэль Умтити
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Франции. Может сыграть как на позиции центрального защитника, так и на месте левого защитника. Чемпион мира 2018 в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное