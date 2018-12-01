Футбол

Юмтити отказался от операции на колене
Матч ТВ
12:29

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Юмтити отказался от оперативного вмешательства, несмотря на боли в колене. Футболист решил не делать операцию на левом колене, на восстановление после которой ушло бы порядка четырех месяцев.
Матч ТВ12:29

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Юмтити отказался от операции

Спорт-Экспресс18:52

Юмтити отказался от операции на колене

Sportbox.RU12:29

Юмтити отказался от операции на колене

Матч ТВ12:29

Умтити отказался от операции на колене, но не сыграет за «Барселону» в 2018 году

Sport24.ru11:47

Юмтити пройдёт курс лечения колена в Катаре

Чемпионат10:35

Умтити не будут делать операцию

Soccer.ru10:26

Умтити будет восстанавливаться от травмы колена в Катаре

Sports.ru10:12
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 22:01, Ашберн
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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