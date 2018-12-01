Футбол

Юмтити отказался от операции на колене
Матч ТВ
вчера в 12:29

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Юмтити отказался от оперативного вмешательства, несмотря на боли в колене. Футболист решил не делать операцию на левом колене, на восстановление после которой ушло бы порядка четырех месяцев.
Матч ТВвчера в 12:29

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Юмтити отказался от операции

Спорт-Экспрессвчера в 18:52

Юмтити отказался от операции на колене

Sportbox.RUвчера в 12:29

Юмтити отказался от операции на колене

Матч ТВвчера в 12:29

Умтити отказался от операции на колене, но не сыграет за «Барселону» в 2018 году

Sport24.ruвчера в 11:47

Юмтити пройдёт курс лечения колена в Катаре

Чемпионатвчера в 10:35

Умтити не будут делать операцию

Soccer.ruвчера в 10:26

Умтити будет восстанавливаться от травмы колена в Катаре

Sports.ruвчера в 10:12
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