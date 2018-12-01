Футбол
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Юмтити отказался от оперативного вмешательства, несмотря на боли в колене. Футболист решил не делать операцию на левом колене, на восстановление после которой ушло бы порядка четырех месяцев.
Матч ТВвчера в 12:29
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Умтити отказался от операции на колене, но не сыграет за «Барселону» в 2018 году
Sport24.ruвчера в 11:47
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:16, Ашберн
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