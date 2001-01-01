Юмтити и Ракитич могут покинуть «Барселону»Евро-футбол.ру 08:18

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич и защитник команды Самуэль Юмтити могут покинуть команду ближайшим летом.

Юмтити и Ракитич могут покинуть «Барселону»

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