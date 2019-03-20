Юлию Началову похоронят в её счастливом платьеГазета Кемерова 05:15

Певицу Юлию Началову похоронят 21 марта 2019 года на Троекуровском кладбище рядом с основателем НТВ Игорем Малашенко — об этом нам сообщили работники кладбища. Прощание с Началовой начнется в ритуальном зале Троекуровского в 12 дня и продлится до 14 часов.

с чего всё началось

Певицу Юлию Началову похоронят сегодня в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище. В последний путь её проводят в любимом платье, пишет «Дни.ру». Певица считала этот наряд счастливым.

Юлию Началову похоронят в её счастливом платье

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