Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в её счастливом платьеГазета Кемерова 05:15
Певицу Юлию Началову похоронят сегодня в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище. В последний путь её проводят в любимом платье, пишет «Дни.ру». Певица считала этот наряд счастливым.
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Певицу Юлию Началову похоронят 21 марта 2019 года на Троекуровском кладбище рядом с основателем НТВ Игорем Малашенко — об этом нам сообщили работники кладбища. Прощание с Началовой начнется в ритуальном зале Троекуровского в 12 дня и продлится до 14 часов.Московский Комсомолецвчера в 08:12
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Похороны Юлии Началовой: звезду проводят в последний путь в любимом платье и под ее песни
Комсомольская правдавчера в 09:10
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