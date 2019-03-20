Юлию Началову похоронят в её счастливом платьеГазета Кемерова 05:15

Певицу Юлию Началову похоронят 21 марта 2019 года на Троекуровском кладбище рядом с основателем НТВ Игорем Малашенко — об этом нам сообщили работники кладбища. Прощание с Началовой начнется в ритуальном зале Троекуровского в 12 дня и продлится до 14 часов.

с чего всё началось

Певицу Юлию Началову похоронят сегодня в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище. В последний путь её проводят в любимом платье, пишет «Дни.ру». Певица считала этот наряд счастливым.

Юлию Началову похоронят в её счастливом платье

Авто Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом Британский исследовательский центр Thatcham Research составил рейтинг защищенности автомобилей от удаленного взлома и угона.

Общество Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).

Политика Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.

Происшествия Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщает "Коммерсант".

Культура Минкультуры создаст свою службу безопасности после кражи в Третьяковке С 18 февраля по 1 марта 2019 года комиссия ведомства проводила комплексные проверки систем безопасности в Русском музее, Государственном историческом музее, Эрмитаже и Музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Здоровье На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.

Шоу-бизнес Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.

Энергетика «Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом» "Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Экономика Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.

Кино В Новосибирске отменили показ фильма «Праздник» Запланированную на 22 марта встречу с режиссером Алексеем Красовским и показ его фильма "Праздник" в новосибирском кинозале "Синема" отменили.

Происшествия ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.

Общество Росгидромет не рекомендует до начала мая начинать огородные работы Росгидромет порекомендовал россиянам не спешить с садовыми и огородными работами до окончания майских праздников.

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».

Экономика Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.

Шоу-бизнес Марат Башаров официально развелся с женой В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.

Политика Джимми Картер стал самым долгоживущим среди президентов США Джимми Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, побил рекорд долгожительства среди американских лидеров.

Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 70 человек Число погибших в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака превысило 70 человек.

Происшествия Лидера «Тамбовской» ОПГ приговорили к 24 годам тюрьмы Барсуков получил 24 года колонии строгого режима. Дрокова суд приговорил к 21 году колонии.

Общество Россию и Китай связал первый железнодорожный мост через Амур Через первый железнодорожный мост между РФ и Китаем планируется экспортировать уголь, лесную продукцию, минеральные удобрения и другие товары.

Кино Умер заслуженный артист России Петр Зайченко Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.

Политика Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию «Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.