Юлию Началову похоронят в её любимом платьеLife.ru 04:27

Певицу Юлию Началову похоронят 21 марта 2019 года на Троекуровском кладбище рядом с основателем НТВ Игорем Малашенко — об этом нам сообщили работники кладбища. Прощание с Началовой начнется в ритуальном зале Троекуровского в 12 дня и продлится до 14 часов.

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Певица Юлия Началова будет похоронена в любимом платье. Об этом сообщает портал "Дни.ру". Отмечается, что сама певица считала это платье счастливым.

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