Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбищеТАСС 09:36

Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель артистки Анна Исаева. Ранее в траурном зале с артисткой простились ее близкие, поклонники, друзья.
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Филипп Киркоров
Может быть, это для всех такой шок, потому что она никогда не давала никакого маячка, что ей где-то некомфортно, неуютно, неудобно. Чтобы она где-то по скандалила, как вы говорите, в нашем шоу-бизнесе — это вообще не про нее! Светлый, добрый, чистый, красивый человек, которого в одночасье не стало.
— Филипп Киркоров, исполнительТелеканал 360° 04:28

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Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Накануне.Ru13:34

Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников

Газета.Ru13:40

Звездные друзья и поклонники простились с Юлией Началовой в Москве

Woman.ru07:49

«Как тут попрощаешься?!»: Поклонники Началовой разочарованы организацией похорон певицы

Bimru.ru11:53

Душераздирающие кадры прощания с Началовой

Дни.ру12:00

Вячеслав Кудря проводил Юлию Началову в последний путь

Аргументы недели15:51

Анастасия Стоцкая почувствовала себя плохо на похоронах Юлии Началовой

Телепрограмма12:15
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США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

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Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
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Путин провел переговоры с Назарбаевым и Токаевым

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В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек

Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.
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Происшествия

Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»

Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено в 13:58
Финансы

Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населения

В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России).
Обновлено в 15:25
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На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак

Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено в 14:55
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МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

Адвокаты хоккеиста Фролова раскрыли детали суда с Юлией Началовой

Обновлено вчера в 12:03
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В Башкирии наградят врачей, активно работающих в Сибае

Специалисты связывают это с улучшением ситуации в городе. Радий Хабиров поручил наградить тех врачей, которые активно работали в Зауралье.
Обновлено в 08:56
Политика

США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР

Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Хоккей

СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции

Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
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Обновлено в 10:30
Футбол

Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»

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Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов

В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
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Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

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Обновлено в 13:23
Энергетика

Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Наука

Предсказано катастрофическое подводное извержение

Если извержение произойдет, то оно станет одним из самых крупных в истории.
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Футбол

Жирков вошел в стартовый состав сборной на матч с Бельгией

В первую очередь, обращает на себя внимание появление в стартовом составе зенитовца Юрия Жиркова, чей вызов в сборную стал неожиданностью.
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Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Футбол

Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест

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Футбол

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По данным СМИ, главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сохранит свой пост до конца сезона, несмотря на просьбы болельщиков красноярцев о его увольнении.
Обновлено в 14:44
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве

Обновлено в 15:31
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет в пятницу семь парных рейсов из Шереметьево

Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
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В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО

На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
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