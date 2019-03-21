Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбищеТАСС 09:36
Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель артистки Анна Исаева. Ранее в траурном зале с артисткой простились ее близкие, поклонники, друзья.
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Может быть, это для всех такой шок, потому что она никогда не давала никакого маячка, что ей где-то некомфортно, неуютно, неудобно. Чтобы она где-то по скандалила, как вы говорите, в нашем шоу-бизнесе — это вообще не про нее! Светлый, добрый, чистый, красивый человек, которого в одночасье не стало.
— Филипп Киркоров, исполнительТелеканал 360° 04:28
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