Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легкихГазета.Ru 19:54

Состояние известной певицы Юлии Началовой остается сложным: как стало известно РЕН ТВ, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне РЕН ТВ сообщал, что 38-летнюю Юлию Началову доставили в реанимацию одной из больниц в Москве.

с чего всё началось

По данным телеканала, артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как отмечается, в настоящее время состояние Началовой "остается сложным".

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