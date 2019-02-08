Юлия Тимошенко попросила Порошенко снять с выборов Юрия ТимошенкоРБК 07:15

с чего всё началось

Они рассчитывают таким мошенническим, унизительным способом какие-то проценты забрать у меня на выборах для человека, который абсолютно ничего общего не имеет с кандидатством в президенты.

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