Общество

Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в МосквеГазета.Ru 07:52

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что дочь разведчика Юлия "активно" продает свою квартиру в Москве, передает ТАСС. Она уточнила, что Юлия продает недвижимость по доверенности через свою подругу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

РИА Новости04:43

Юлия Скрипаль избавляется от собственности в России

РЕН ТВ08:03

Юлия Скрипаль начала поиск нового хозяина для своей собаки в России

Известия08:09

Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве

Газета.Ru07:52

Юлия Скрипаль продает квартиру в Москве и ищет нового хозяина для своей собаки

ТАСС07:53

Родственница Скрипалей: «Сергей жив и здоров»

News.ru08:55

СМИ: Юлия Скрипаль может скоро выступить с заявлением

RT на русскомвчера в 23:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Музыка

Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»

Обновлено в 05:37
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Общество

Nestle сворачивает производство каши «Быстров», в которой нашли ГМО

Международная корпорация Nestle прекращает производство овсяной каши «Быстров», в которой была обнаружена генетически модифицированная папайя.
Обновлено вчера в 17:02
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Кино

Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»

Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
Обновлено в 09:01
Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу

Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Фигуристка Аделина Сотникова поделилась планами на отпуск

На странице своего Instagram российская фигуристка Аделина Сотникова поделилась с подписчиками планами на отпуск.
Обновлено в 08:12
Политика

В Севастополе почтили память жертв депортации народов Крыма

В 1994 году учреждена траурная дата – День памяти жертв депортации народов Крыма.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Московской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, среди них один ребенок.
Обновлено в 08:48
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Шоу-бизнес

«Переживаю, плачу»: Ольга Бузова разочаровалась в очередном поклоннике

Ольга Бузова опубликовала новый пост в своем Instagram, пожаловавшись подписчикам на очередное предательство.
Обновлено в 08:00
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Кино

Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке»

Обновлено в 05:48
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Гаджеты

Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котиков

Компания Xiaomi представила новый продукт, на который начался сбор средств на площадке коллективного финансирования Youpin.
Обновлено в 05:39
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Политика

Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06
Футбол

Особое мнение: Арсений Веснин

Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.
Обновлено вчера в 04:10
Автоспорт

Хельмут Марко: «„Мерседес“ никогда не был так хорош, как сейчас»

Обновлено в 08:45
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Футбол

Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточки

Обновлено в 04:11
Экономика

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 07:20
Футбол

Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужным

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым вратарём команды в следующем сезоне.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

Обновлено в 04:17
Общество

Директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media вызвали в полицию после протестов в Екатеринбурге

Журналиста и директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media Рината Низамова вызвали на беседу с полицией в качестве свидетеля после массовых акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:14
Политика

США решили не отправлять на Украину постоянного посла

Источники издания DT.UA сообщили, что Госдеп отдал должность временного поверенного в делах США на Украине Уильяму Тейлору, работавшему послом в этой стране в период с 2006 по 2009 годы.
Обновлено в 04:12
Интернет

Облачный сервис ASUS снова замечен в рассылке бэкдоров

Не прошло и двух месяцев, как исследователи по безопасности вычислительных платформ снова уличили облачный сервис ASUS в рассылке бэкдоров.
Обновлено в 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное