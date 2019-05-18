Общество
Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в МосквеГазета.Ru 07:52
Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что дочь разведчика Юлия "активно" продает свою квартиру в Москве, передает ТАСС. Она уточнила, что Юлия продает недвижимость по доверенности через свою подругу.
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