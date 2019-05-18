Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявлениеИзвестия 03:32
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление. Об этом «Известиям» сообщила ее двоюродная сестра Виктория.
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Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Аэропорт Сочи эвакуируют из-за угрозы взрыва
Пассажиров международного аэропорта Сочи эвакуируют после сообщения о бомбе.
Обновлено в 12:00
Политика
Заблокирована возможность роспуска Рады
Ранее сообщалось, что "Народный фронт" нашел способ предотвратить роспуск Рады.
Обновлено вчера в 03:12
Общество
Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении за участие в протестах из-за храма
По словам Антона Савельева, заместитель декана Уральского государственного университета путей сообщения Юрий Могильников на встрече признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке.
Обновлено в 11:55
Музыка
В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»
Обновлено в 04:27
Музыка
Лазарев опубликовал обнаженное фото перед финалом «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал откровенную фотографию на своей странице в соцсети Instagram.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Общество
Во Франции проходят акции «жёлтых жилетов»
Обновлено в 07:13
Политика
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине.
Обновлено в 07:47
Футбол
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 11:39
Происшествия
Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины
В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Общество
На церемонии прощания с Сергеем Доренко плакали даже мужчины
Многие из присутствующих на церемонии прощания со слезами на глазах делились друг с другом переживаниями, отмечая, что Сергей Доренко был лучшим журналистом России.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Политика
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь
О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Кино
Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»
Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
Обновлено в 09:01
Игры
Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
Обновлено вчера в 10:21
Футбол
«Спартак» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы
Тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Кононовым назвал стартовый состав команды на выездной матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Обновлено в 10:57
Экономика
Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров
«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Происшествия
В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.
Обновлено в 07:24
Спорт
Хореограф рассказал о новом показательном номере Загитовой
Обновлено в 11:25
Спорт
Российская сборная по художественной гимнастике завоевала золото в ЧЕ
Российская сборная по художественной гимнастике взяла золото на чемпионате Европы в командном турнире.
Обновлено в 10:41
Политика
Порошенко предложил крымским татарам автономию
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Авто
BMW 8 Series Gran Coupe замечен почти без камуфляжа
BMW 8 Series Gran Coupe замечен во время тестовых заездов почти без камуфляжа. Презентация 4-дверного купе состоится осенью в Мюнхене.
Обновлено в 05:26
Политика
Вице-канцлер Австрии опроверг встречу с россиянкой на Ибице
Объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречался на Ибице перед парламентскими выборами в 2017 году с гражданкой Латвии, а не России.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»
В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.
Обновлено в 11:20
Культура
Купленная как стилизация под Пикассо картина оказалась подлинником
Эксперты считают, что это был подготовительный набросок, который Пикассо подарил британцу Роланду Пенроузу Теперь стоимость этого полотна взлетела до 750 тыс фунтов стерлингов.
Обновлено вчера в 13:19