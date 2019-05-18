Юлия Скрипаль собралась сделать заявлениеИзвестия 03:32

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление. Об этом «Известиям» сообщила ее двоюродная сестра Виктория.

Происшествия В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.

Шоу-бизнес Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.

Футбол Гол Чалова принес победу ЦСКА в матче с «Ахматом» В матче 29-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на поле домашней "ВЭБ Арены" обыграл грозненский "Ахмат" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи забил Федор Чалов, реализовавший пенальти на 64-й минуте.

Происшествия Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании «Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Политика Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Политика В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95% Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.

Транспорт British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.

Шоу-бизнес Олег Майами подогрел слухи о романе с Ольгой Бузовой Пару часов назад в микроблоге в Instagram Ольги Бузовой появился очередной эмоциональный пост, в котором певица решила порассуждать о том, почему она «каждый раз наступает на одни и те же грабли».

Происшествия Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.

Политика Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого «в консолидацию Европы» Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Ярослав Мудрый внес существенный вклад "в консолидацию стран Европы".

Музыка Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении» Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.

Происшествия Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.

Здоровье Могут ли волгоградцы оформить инвалидность без документов из поликлиники Чтобы попасть на специальную комиссию, которая установит группу инвалидности, необходимо направление от медицинского учреждения по стандартной форме 088 / у-06.

Политика Васильева призвала больше изучать Великую Отечественную войну в школах Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что школьники слишком мало изучают историю Великой Отечественной войны.

Шоу-бизнес Принц Гарри пришел без жены на свадьбу племянницы королевы Елизаветы II Племянница британской королева Елизаветы II, дочь принца Кентского Габриэлла Виндзор 16 мая вышла замуж в присутствии тети, других членов королевской семьи и знаменитостей.

Здоровье Эксперт рассказал, почему школьники умирают на физкультуре Почему школьники умирают на уроках физкультуры из-за проблем с сердцем, на какие симптомы у подростков следует обратить внимание родителям и учителям и должен ли педагог реанимировать ребенка, "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Юрий Шварц.

Религия Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.

Футбол «Бавария» в седьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии Футболисты "Баварии" разгромили франкфуртский "Айнтрахт" в матче 34-го тура бундеслиги и в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.

Политика В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков "Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.

Авто Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.

Музыка Лазарев вышел из лидеров Евровидения у букмекеров Российский певец Сергей Лазарев уступил место в тройке лидеров международного музыкального конкурса Евровидение, спустившись на седьмую строчку.

Хоккей Воробьёв заявил, что игроки сборной не пили пиво между матчами Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв опроверг информацию о том, что игроки команды пили пиво после матча с Чехией.

Хоккей Сборная Канады разгромила команду Германии на ЧМ-2019 по хоккею Сборная Канады одержала разгромную победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Общество Граждане стран СНГ вместе отметили в постпредстве РФ в Женеве годовщину Победы Праздник с участием сотрудников дипмиссий и посольств стран СНГ, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, состоялся в субботу в постоянном представительстве России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.