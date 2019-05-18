Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявлениеИзвестия 03:32
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление. Об этом «Известиям» сообщила ее двоюродная сестра Виктория.
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Происшествия
В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора
Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати
По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Футбол
Гол Чалова принес победу ЦСКА в матче с «Ахматом»
В матче 29-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на поле домашней "ВЭБ Арены" обыграл грозненский "Ахмат" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи забил Федор Чалов, реализовавший пенальти на 64-й минуте.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании
«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Политика
В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%
Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Олег Майами подогрел слухи о романе с Ольгой Бузовой
Пару часов назад в микроблоге в Instagram Ольги Бузовой появился очередной эмоциональный пост, в котором певица решила порассуждать о том, почему она «каждый раз наступает на одни и те же грабли».
Обновлено в 11:38
Происшествия
Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого «в консолидацию Европы»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Ярослав Мудрый внес существенный вклад "в консолидацию стран Европы".
Обновлено в 13:32
Музыка
Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»
Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
Обновлено в 13:33
Гаджеты
«Дырявый» дисплей и мощная батарея: Vivo представит смартфон Z5x
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения
Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.
Обновлено в 11:32
Здоровье
Могут ли волгоградцы оформить инвалидность без документов из поликлиники
Чтобы попасть на специальную комиссию, которая установит группу инвалидности, необходимо направление от медицинского учреждения по стандартной форме 088 / у-06.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Васильева призвала больше изучать Великую Отечественную войну в школах
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что школьники слишком мало изучают историю Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри пришел без жены на свадьбу племянницы королевы Елизаветы II
Племянница британской королева Елизаветы II, дочь принца Кентского Габриэлла Виндзор 16 мая вышла замуж в присутствии тети, других членов королевской семьи и знаменитостей.
Обновлено в 09:38
Здоровье
Эксперт рассказал, почему школьники умирают на физкультуре
Почему школьники умирают на уроках физкультуры из-за проблем с сердцем, на какие симптомы у подростков следует обратить внимание родителям и учителям и должен ли педагог реанимировать ребенка, "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Юрий Шварц.
Обновлено в 11:29
Религия
Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен
В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Футбол
«Бавария» в седьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии
Футболисты "Баварии" разгромили франкфуртский "Айнтрахт" в матче 34-го тура бундеслиги и в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.
Обновлено в 11:23
Политика
В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков
"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Музыка
Лазарев вышел из лидеров Евровидения у букмекеров
Российский певец Сергей Лазарев уступил место в тройке лидеров международного музыкального конкурса Евровидение, спустившись на седьмую строчку.
Обновлено в 05:49
Хоккей
Воробьёв заявил, что игроки сборной не пили пиво между матчами
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв опроверг информацию о том, что игроки команды пили пиво после матча с Чехией.
Обновлено вчера в 13:24
Хоккей
Сборная Канады разгромила команду Германии на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Канады одержала разгромную победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Общество
Граждане стран СНГ вместе отметили в постпредстве РФ в Женеве годовщину Победы
Праздник с участием сотрудников дипмиссий и посольств стран СНГ, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, состоялся в субботу в постоянном представительстве России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Обновлено в 13:22
Кино
Новая экранизация Mortal Kombat получила точную дату выхода
Издание Variety выяснило, что Warner Bros. уже назначила точную дату выхода нового фильма по Mortal Kombat на больших экранах: следующая "Смертельная Битва" начнётся 5 марта 2021 года.
Обновлено в 03:56