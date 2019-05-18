Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявлениеИзвестия 03:32
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление. Об этом «Известиям» сообщила ее двоюродная сестра Виктория.
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Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Общество
Жители российских городов вышли на акции против застройки скверов
В Екатеринбурге жители выступают против строительства храма на месте сквера.
Обновлено в 05:51
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Футбол
Особое мнение: Арсений Веснин
Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.
Обновлено вчера в 04:10
Футбол
Уволенный Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса»
По информации Tuttosport, 51-летний тренер выступал за то, чтобы летом 2019 года клуб продал пять футболистов и нашел им достойную замену.
Обновлено в 07:12
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Политика
Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
Обновлено в 05:50
Политика
В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 06:04
Музыка
Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»
Обновлено вчера в 18:12
Здоровье
Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками
Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Российские соотечественники хотят создать «округ дальнего зарубежья»
В свою очередь депутат Госдумы Павел Шперов отметил, что вопрос о гражданстве вполне возможно реализовать.
Обновлено вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян выбрали имя четвертому ребенку
Как отмечается, пара приняла решение назвать новорожденного Псалмом. Ранее Кардашьян сообщила, что на свет появился мальчик.
Обновлено вчера в 19:03
Транспорт
Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне
Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.
Обновлено в 07:15
Транспорт
В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму
Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы
Звезда «Дом-2» Кристина Дерябина призналась поклонникам, что рассталась с женихом накануне свадьбы.
Обновлено в 07:01
Теннис
Джокович вышел в полуфинал турнира в Риме, обыграв Дель Потро
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Самолет Utair не смог вылететь из Сургута из-за запаха гари на борту
Лайнер авиакомпании Utair не смог вылететь из Сургута в Сочи из-за запаха гари в салоне.
Обновлено в 07:33
Здоровье
Полезный и опасный: сельдерей защищает от рака и вызывает приступы подагры
С осторожностью сок сельдерея стоит пить беременным, так как он может вызвать сокращение матки и привести к преждевременным родам.
Обновлено в 05:21
Политика
Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ
Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).
Обновлено в 06:08
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 11:37
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено 16 мая в 21:33
Армия и оружие
Белоруссия создаст аналог российского «Искандер-М»
По словам представителя завода, создание ракеты ведется в рамках программы развития комплекса «Полонез-M», который в перспективе может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского комплекса «Иcкандeр-M».
Обновлено в 06:40
Гаджеты
Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котиков
Предусмотрен даже модуль весов, чтобы в любой момент можно было получить на смартфон точный вес находящегося в кормушке корма.
Обновлено в 05:39
Общество
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В Татарстане синоптики ожидают заморозки до двух градусов ниже нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Обновлено в 05:23