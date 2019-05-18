Юлия Скрипаль собралась сделать заявлениеИзвестия 03:32

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление. Об этом «Известиям» сообщила ее двоюродная сестра Виктория.

Общество Протестующие переругались между собой перед встречей с Высокинским Позже в толпе прозвучало предложение не ходить вообще, «раз мы и между собой договориться не можем».

Политика Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.

Политика Американцы отказались от постоянного посла на Украине Соединенные Штаты не собираются отправлять на Украину постоянного посла вместо покинувшей свой пост Мари Йованович.

Здоровье Врачи призвали наказывать родителей за веганское питание детей Врачи Королевской академии медицины Бельгии обеспокоены модой на веганское питание среди молодых родителей. Об этом пишет The New York Post.

Общество Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети» По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).

Гаджеты Рассекречена камера «убийцы флагманов» от Xiaomi Redmi Напомним, новая модель Redmi получила название K20 не случайно. «K», в данном случае, расшифровывается как Killer или «убийца».

Происшествия Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.

Общество Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения Солистки Граня Байсарова, Галина Конева и Екатерина Шкляева рассказали корреспонденту РИА Новости, как сложилась их жизнь спустя семь лет после участия в Евровидении, и оценили шансы Сергея Лазарева на победу в конкурсе.

Общество В России появилось неожиданно много защитников скверов В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Общество В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.

Шоу-бизнес Пластика или похудение: Машу Распутину не узнали поклонники К своему юбилею (13 мая Распутиной исполнилось 55 лет) Маша выложила обновленную себя. И поклонники обомлели: их кумира было не узнать.

Шоу-бизнес Олеся Судзиловская поделилась способом похудения Известная актриса, телеведущая и мама двоих детей Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram секретами своей молодости и сохранения стройной фигуры.

Экономика Дания срывает сроки строительства «Северного потока-2» Завершение строительства «Северного потока — 2», скорее всего, перенесут вместо конца 2019 года на вторую половину 2020 года.

Шоу-бизнес Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На» Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.

Политика Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.

Происшествия Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.

Армия и оружие Балтийский флот отмечает 316-ю годовщину со дня основания На сегодняшний день силы флота принимают активное участие в проведении заводских ходовых испытаний новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий», которые проходят в морских полигонах Балтийского флота.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян и Канье Уэст раскрыли имя своего четвертого ребенка Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.

Армия и оружие Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой Издание Daily Mail написало о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем.

Политика КНДР направила письмо в ООН из-за ареста США судна Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил письмо в ООН в связи с задержанием американскими властями судна Wise Honest.