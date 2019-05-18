Происшествия
Юлия Скрипаль собралась сделать заявлениеИзвестия 03:32
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление. Об этом «Известиям» сообщила ее двоюродная сестра Виктория.
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Общество
Протестующие переругались между собой перед встречей с Высокинским
Позже в толпе прозвучало предложение не ходить вообще, «раз мы и между собой договориться не можем».
Обновлено в 02:36
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено вчера в 04:06
Политика
Американцы отказались от постоянного посла на Украине
Соединенные Штаты не собираются отправлять на Украину постоянного посла вместо покинувшей свой пост Мари Йованович.
Обновлено в 04:18
Здоровье
Врачи призвали наказывать родителей за веганское питание детей
Врачи Королевской академии медицины Бельгии обеспокоены модой на веганское питание среди молодых родителей. Об этом пишет The New York Post.
Обновлено в 01:25
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено 16 мая в 07:40
Гаджеты
Рассекречена камера «убийцы флагманов» от Xiaomi Redmi
Напомним, новая модель Redmi получила название K20 не случайно. «K», в данном случае, расшифровывается как Killer или «убийца».
Обновлено в 04:38
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Кино
Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Обновлено в 04:12
Общество
Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения
Солистки Граня Байсарова, Галина Конева и Екатерина Шкляева рассказали корреспонденту РИА Новости, как сложилась их жизнь спустя семь лет после участия в Евровидении, и оценили шансы Сергея Лазарева на победу в конкурсе.
Обновлено в 03:30
Общество
В России появилось неожиданно много защитников скверов
В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Кино
В Петербург прилетел актер из «Игры престолов» Иван Реон
Обновлено 16 мая в 12:59
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Шоу-бизнес
Пластика или похудение: Машу Распутину не узнали поклонники
К своему юбилею (13 мая Распутиной исполнилось 55 лет) Маша выложила обновленную себя. И поклонники обомлели: их кумира было не узнать.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская поделилась способом похудения
Известная актриса, телеведущая и мама двоих детей Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram секретами своей молодости и сохранения стройной фигуры.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Лось погиб в ночной аварии на Мурманском шоссе
Обновлено в 00:58
Экономика
Дания срывает сроки строительства «Северного потока-2»
Завершение строительства «Северного потока — 2», скорее всего, перенесут вместо конца 2019 года на вторую половину 2020 года.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Политика
Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост
Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ
Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие
Балтийский флот отмечает 316-ю годовщину со дня основания
На сегодняшний день силы флота принимают активное участие в проведении заводских ходовых испытаний новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий», которые проходят в морских полигонах Балтийского флота.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст раскрыли имя своего четвертого ребенка
Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Издание Daily Mail написало о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
КНДР направила письмо в ООН из-за ареста США судна
Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил письмо в ООН в связи с задержанием американскими властями судна Wise Honest.
Обновлено в 03:06
Авто
Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24