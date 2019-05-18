Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявлениеИзвестия 03:32
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление. Об этом «Известиям» сообщила ее двоюродная сестра Виктория.
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Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Происшествия
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Общество
В сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге возобновили стройку
Активисты, которые в субботу утром пришли на встречу с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, чтобы обсудить судьбу сквера у Драмтеатра, сообщили, что строительные работы на месте событий продолжаются.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
Обновлено в 05:15
Политика
Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая.
Обновлено в 04:28
Экономика
Камеры видеонаблюдения на КАД обойдутся Смольному в 1,7 млрд рублей
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку
На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Футбол
Миранчук прокомментировал ситуацию с потерявшимся Денисовым
Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о ситуации вокруг капитана команды Игоря Денисова, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 06:01
Баскетбол
На звание лучшего новичка претендуют Дончич, Янг и Эйтон
Обновлено в 03:30
Хоккей
Егор Рыков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»
Защитник Егор Рыков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа.
Обновлено в 04:20
Политика
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика, Согласно графику, движение поездов по Крымскому мосту должно быть запущено в декабре 2019 года.
Обновлено в 06:11
Спорт
Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий
Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
Обновлено в 01:12
Кино
Исполнитель роли Рамси Болтона из «Игры престолов» приехал в Петербург
Актер сериала «Игра престолов», исполнявший роль Рамси Болтона прибыл в Петербург. Об этом Иван Реон сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено 16 мая в 16:22
Музыка
Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»
Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», вошел с песней Scream в чарты iTunes 11 европейских стран.
Обновлено в 05:37
Общество
Названа музейная столица России
Санкт-Петербург включен в первую десятку городов с самыми интересными музеями.
Обновлено в 05:25
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:28
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Технологии
Сбой произошел в работе Facebook
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»
Обновлено в 03:51
Авто
Чем хороши новые топливные форсунки Delphi?
Обновлено в 03:26
Происшествия
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике
Обновлено в 05:21
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская поделилась секретом красоты
Секрет красоты Судзиловской кроется в здоровом образе жизни, постоянных тренировках, правильном питании и специальных процедурах.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин пожаловался, что его не пускают на эстраду
Обновлено в 02:29
Происшествия
34 тысячи человек остались без воды из-за прорыва трубы в Казани
68 многоквартирных домов, 7 детсадов, 3 школы и 8 административных зданий остались без воды из-за коммунальной аварии, которая произошла сегодня утром.
Обновлено в 04:11
Гаджеты
Не дожидаясь релиза Android 10 Q. Вице-президент Google назвал одну из особенностей Android 11 R
Вице-президент Google, который контролирует разработку операционной системы Android, Дэйв Берк (Dave Burke) упомянул одну из особенностей следующей за Android 10 Q версии операционной системы.
Обновлено в 04:41
Авто
За последнюю неделю цены на автомобили выросли у пяти марок
С 13 по 17 мая (за последнюю рабочую неделю) эксперты сайта "Цена Авто" зафиксировали обновление прайс-листов на отдельные модели у пяти марок, представленных на российском рынке.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Салтыковой Алиса показала огромную татуировку на спине
На фотографии певица показала огромную татуировку на спине, а также непривычный для неё цвет волос.
Обновлено в 03:20
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 17:18