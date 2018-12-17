"Мисс Россия" Юлия Полячихина не попала в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, россиянка не вышла в полуфинал в группе стран Европы и также не попала в последнюю "пятерку".

Газета.Ru вчера в 20:41