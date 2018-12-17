Музыка

Юлия Полячихина выбыла из конкурса «Мисс Вселенная»
Газета.Ru
вчера в 20:41

"Мисс Россия" Юлия Полячихина не попала в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, россиянка не вышла в полуфинал в группе стран Европы и также не попала в последнюю "пятерку".
Газета.Ruвчера в 20:41
с чего всё началось

Россиянка выбыла из конкурса «Мисс Вселенная»

Россиянка Юлия Полячихина не попала в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" в последней "пятерке", которую жюри отбирало из девушек, не прошедших ранее в полуфинал в региональных группах. В последнюю "пятерку" вошли представительницы США, Венесуэлы, Индонезии, Бразилии и Австралии.
РИА Новостивчера в 20:32

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Представительница России выбыла из конкурса «Мисс Вселенная»

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