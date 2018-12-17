Музыка
"Мисс Россия" Юлия Полячихина не попала в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, россиянка не вышла в полуфинал в группе стран Европы и также не попала в последнюю "пятерку".
Газета.Ruвчера в 20:41
Оценить
с чего всё началось
Россиянка Юлия Полячихина не попала в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" в последней "пятерке", которую жюри отбирало из девушек, не прошедших ранее в полуфинал в региональных группах. В последнюю "пятерку" вошли представительницы США, Венесуэлы, Индонезии, Бразилии и Австралии.РИА Новостивчера в 20:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Музыка
Николай Носков возвратится на сцену после перенесенного инсульта
Обновлено вчера в 17:24
Музыка
Сергея Шнурова предложили отправить на «Евровидение»
Поклонники музыкальной группировки "Ленинград" предложили ее солисту Сергею Шнурову выступить на "Евровидении".
Обновлено в 03:47
Музыка
Основатель The Prodigy черпал вдохновение для нового альбома в Москве
Обновлено вчера в 17:23
Музыка
Сергей Шнуров может представить Россию на «Евровидении»
Обновлено в 04:12
Музыка
Элджей сыграет все «Sayonara Boy» накануне Рождества
Элджей выступит в московском клубе Red 6 января 2019 года.
Обновлено в 02:55
Музыка
Озвучена вторая тройка участников «Чартовой дюжины»
В преддверии Нового года стала известна вторая тройка участников «Чартовой Дюжины», готовящейся нагрянуть в Санкт-Петербург 16 февраля 2019 года.
Обновлено в 03:55
Музыка
Арина Петрова из Ижевска стала финалисткой «Синей птицы»
Обновлено в 04:03
Музыка
Дитер Болен из Modern Talking признался в любви якутской артистке
Якутская хомусистка Олена Подлужная-Уутай прошла в финал телевизионного шоу Das Supertalent в Германии.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Среди юных кемеровчан выбрали лучших исполнителей эстрадной песни
Более 60 номеров представили юные горожане, — В номинациях «Вокальное исполнительство, эстрадное пение среди солистов и ансамблей» приняли участие свыше 100 школьников и воспитанников детских садов.
Обновлено вчера в 23:24
Музыка
В Казани завершился шестой «Абязов-фестиваль»
В Казани завершился шестой «Абязов-фестиваль», сообщают организаторы.
Обновлено в 00:16
Музыка
Победительница «Евровидения-2018» снимает клип в Киеве
Израильская певица Нетта Барзилай приехала в заснеженный Киев, чтобы снять новый клип.
Обновлено вчера в 03:21
Музыка
Стал известно, кто выступит на шестой «Своей колее» в Нижнекамске
В Нижнекамске на проекте памяти Владимира Высоцкого «Своя колея» выступят Александр Домогаров, Валерия Ланская, Гоша Куценко, Екатерина Гусева, Сергей Гармаш, Анастасия Макеева, а также ансамбль «Песни нашего века» и оркестр «Глобалис».
Обновлено в 00:43
Музыка
Концерт дружбы состоится в Благовещенске 22 декабря
22 декабря в Амурском областном Доме народного творчества состоится концерт дружбы в рамках культурного обмена между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян КНР.
Обновлено в 03:19
Музыка
Группа «Элизиум» отыграла в Кирове самый длинный концерт года
Обновлено в 03:36
Музыка
Дмитрий Тарасов оценил творчество рэперов. Он против запрета их концертов
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов выступил против запретов концерт русских рэперов.
Обновлено вчера в 13:23