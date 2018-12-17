Культура
"Мисс Россия" Юлия Полячихина не попала в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, россиянка не вышла в полуфинал в группе стран Европы и также не попала в последнюю "пятерку".
Газета.Ru20:41
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