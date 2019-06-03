Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем ЗеленскогоВести.Ru 07:32
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Космос
Марсоход Curiosity показал облака на красной планете
NASA поделилось серией фотографий, сделанных с 7 по 12 мая черно-белыми навигационными камерами (Navcam) Curiosity, на которых роверу удалось запечатлеть облака на красной планете, плывущие примерно на высоте 31 километр.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье
Обновлено в 11:38
Футбол
Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену
Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
Обновлено в 11:32
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Финансы
Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов
Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Атомные подлодки РФ всплыли во льдах Арктики в рамках учений
Отрабатывая плановые учения в зимних условиях, многоцелевая атомная подлодка проекта 885 и две стратегические субмарины проекта 667БДРМ выполнили всплытие в полыньях среди льдов Арктики.
Обновлено в 10:14
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Гаджеты
LG начинает продажи первого в мире 8K OLED-телевизора
Обновлено в 09:06
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Происшествия
Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:38
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте
Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото
Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми отдохнули в Майами.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек
При взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали 116 человек, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Обновлено в 02:36
Политика
Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него
Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни.
Обновлено в 10:05
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Китайская корпорация Huawei купила российские технологии распознавания лиц.
Обновлено в 07:55
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы
Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в Шереметьево стабилизируется к концу июня
Проблемы с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево будут решены к концу июня.
Обновлено в 11:22
Культура
Компания, получавшая деньги от Минкультуры, подала в суд на блогера BadComedian
Компания Kinodanz, чьи фильмы финансировало министерство культуры России, подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian).
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова бросил жену и шестимесячную дочь
Обновлено вчера в 15:56
Политика
В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН
Говоря о действиях Украины, в МИД отметили, что отрицают наличие спора между государствами по указанным Киевом конвенциям, касающимся финансирования терроризма и расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 09:29