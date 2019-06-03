Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем ЗеленскогоВести.Ru 07:32

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского

Газета.Ru11:15

Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем

РИА Новости07:57

Пострадавшая от домогательств журналистка станет пресс-секретарем Зеленского

Lenta.ru05:51

Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель

Интерфакс07:11

Зеленский назначил Юлию Мендель на должность пресс-секретаря президента Украины

ТАСС07:03

Зеленский назначил своим пресс-секретарём журналистку Юлию Мендель

RT на русском07:17

Стало известно, кто станет пресс-секретарем Зеленского

РЕН ТВ05:46
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Космос

Марсоход Curiosity показал облака на красной планете

NASA поделилось серией фотографий, сделанных с 7 по 12 мая черно-белыми навигационными камерами (Navcam) Curiosity, на которых роверу удалось запечатлеть облака на красной планете, плывущие примерно на высоте 31 километр.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье

Обновлено в 11:38
Футбол

Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену

Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
Обновлено в 11:32
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Политика

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Финансы

Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов

Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Атомные подлодки РФ всплыли во льдах Арктики в рамках учений

Отрабатывая плановые учения в зимних условиях, многоцелевая атомная подлодка проекта 885 и две стратегические субмарины проекта 667БДРМ выполнили всплытие в полыньях среди льдов Арктики.
Обновлено в 10:14
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Гаджеты

LG начинает продажи первого в мире 8K OLED-телевизора

Обновлено в 09:06
Здоровье

В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Происшествия

Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:38
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте

Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото

Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми отдохнули в Майами.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

При взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали 116 человек, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Обновлено в 02:36
Политика

Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни.
Обновлено в 10:05
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Китайская корпорация Huawei купила российские технологии распознавания лиц.
Обновлено в 07:55
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы

Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.
Обновлено в 08:15
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Транспорт

Ситуация с выдачей багажа в Шереметьево стабилизируется к концу июня

Проблемы с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево будут решены к концу июня.
Обновлено в 11:22
Культура

Компания, получавшая деньги от Минкультуры, подала в суд на блогера BadComedian

Компания Kinodanz, чьи фильмы финансировало министерство культуры России, подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian).
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова бросил жену и шестимесячную дочь

Обновлено вчера в 15:56
Политика

В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН

Говоря о действиях Украины, в МИД отметили, что отрицают наличие спора между государствами по указанным Киевом конвенциям, касающимся финансирования терроризма и расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 09:29
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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