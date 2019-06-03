Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем ЗеленскогоВести.Ru 07:32
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Политика
Украинские силовики собираются на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос решил созвать совещание с руководством ряда ведомств из-за любительского ролика, размещенного на YouTube.
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей
Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ
Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".
Обновлено в 09:59
Происшествия
СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области
Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Футбол
Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»
Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
В память о Юлии Началовой в Воронеже хотят возвести храм
Наиболее преданные поклонники сочли это знаком, сигнализирующим о необходимости увековечить память о Юлии Началовой, они предложили возвести в ее честь храм на территории Воронежа.
Обновлено в 05:28
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 08:19
Здоровье
Почти 80 тысяч россиян умерли от отравления алкоголем за пять лет
В период с 2013 по 2018 года в России от отравления алкоголем скончались 78 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.
Обновлено в 09:47
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики
Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».
Обновлено в 07:16
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Авто
Toyota Supra стала доступна для заказа в РФ
Российские офисы продаж марки Toyota сегодня, 3 июня, начали принимать заказы на спорт-купе Toyota Supra новой генерации, которое после 17 лет отсутствия вернулось в модельную линейку компании.
Обновлено в 01:36
Общество
Росгвардия не предлагала изменить правила выдачи разрешений на оружие
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила о том, что Росгвардия предлагает внести некоторые изменения в порядок выдачи разрешений на оружие, по данным издания, ведомство подготовило документы, согласно которым владельцам оружия необходимо предоставлять медицинские справки раз в год, а не каждые пять лет.
Обновлено в 10:36
Политика
В Совфеде прокомментировали слушания дела Украины против РФ в суде ООН
По информации департамента, 3–7 июня в Международном суде в ООН в Гааге пройдут устные слушания по делу «Украина против Российской Федерации».
Обновлено вчера в 07:13
Кино
Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне
Автор ролика с помощью нейросети заменил лицо Арнольда Шварценеггера на изображение его коллеги по цеху.
Обновлено в 08:00
Технологии
Компания Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Представитель Huawei подтвердил газете, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но детали сделки не раскрыл.
Обновлено в 07:07
Кино
В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп
Зрители сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ
Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 08:24
Экономика
В Петербурге заморозили тарифы на коммунальные услуги
В Петербурге фактически заморожены тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки
В сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 11:03