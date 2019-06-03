Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем ЗеленскогоВести.Ru 07:32

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем

РИА Новости07:57

Зеленский назначил своим пресс-секретарём журналистку Юлию Мендель

RT на русском07:17

Названо имя пресс-секретаря Зеленского

Газета.Ru05:58

Зеленский назначил Юлию Мендель на должность пресс-секретаря президента Украины

ТАСС07:03

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Известия08:02

Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель

Интерфакс07:11

Пострадавшая от домогательств журналистка станет пресс-секретарем Зеленского

Lenta.ru05:51
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Политика

Украинские силовики собираются на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос решил созвать совещание с руководством ряда ведомств из-за любительского ролика, размещенного на YouTube.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации

Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей

Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Транспорт

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Обновлено в 05:38
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Общество

Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ

Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".
Обновлено в 09:59
Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:29
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Обновлено в 09:41
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

В память о Юлии Началовой в Воронеже хотят возвести храм

Наиболее преданные поклонники сочли это знаком, сигнализирующим о необходимости увековечить память о Юлии Началовой, они предложили возвести в ее честь храм на территории Воронежа.
Обновлено в 05:28
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Обновлено в 08:19
Здоровье

Почти 80 тысяч россиян умерли от отравления алкоголем за пять лет

В период с 2013 по 2018 года в России от отравления алкоголем скончались 78 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.
Обновлено в 09:47
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики

Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».
Обновлено в 07:16
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Авто

Toyota Supra стала доступна для заказа в РФ

Российские офисы продаж марки Toyota сегодня, 3 июня, начали принимать заказы на спорт-купе Toyota Supra новой генерации, которое после 17 лет отсутствия вернулось в модельную линейку компании.
Обновлено в 01:36
Общество

Росгвардия не предлагала изменить правила выдачи разрешений на оружие

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила о том, что Росгвардия предлагает внести некоторые изменения в порядок выдачи разрешений на оружие, по данным издания, ведомство подготовило документы, согласно которым владельцам оружия необходимо предоставлять медицинские справки раз в год, а не каждые пять лет.
Обновлено в 10:36
Политика

В Совфеде прокомментировали слушания дела Украины против РФ в суде ООН

По информации департамента, 3–7 июня в Международном суде в ООН в Гааге пройдут устные слушания по делу «Украина против Российской Федерации».
Обновлено вчера в 07:13
Кино

Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне

Автор ролика с помощью нейросети заменил лицо Арнольда Шварценеггера на изображение его коллеги по цеху.
Обновлено в 08:00
Технологии

Компания Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Представитель Huawei подтвердил газете, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но детали сделки не раскрыл.
Обновлено в 07:07
Кино

В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп

Зрители сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 08:24
Экономика

В Петербурге заморозили тарифы на коммунальные услуги

В Петербурге фактически заморожены тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие

Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки

В сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 11:03
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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