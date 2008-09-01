Футбол
Юлиан Нагельсманн: «Три очка в группе не отражают силу „Хоффенхайма“»
Юлиан Нагельсманн: «Три очка в группе не отражают силу „Хоффенхайма“»Матч ТВ03:34
Верю, что в будущем нас ждут интересные игры в Лиге чемпионов, — сказал Нагельсманн. «Манчестер Сити» обыграл «Хоффенхайм». Встреча завершилась со счетом 2:1. Таким образом «Хоффенхайм» покидает еврокубки, не одержав ни одной победы в Лиге чемпионов.
Матч ТВ03:34
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