Футбол
Юлиан Дракслер: «Уверен, что Неймар невиновен»Sports.ru вчера в 16:35
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Германии Юлиан Дракслер вступился за партнера по парижскому клубу Неймара в истории с изнасилованием.
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Дракслер: «Неймар не способен на изнасилование. Уверен, в итоге он окажется невиновным»
Sport24.ruвчера в 21:58
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Общество
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Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
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Технологии
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Армия и оружие
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Эвкалипт не утоляет жажду, коалам нужна вода
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Наука
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Происшествия
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
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Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Спорт
Шубенков стал первым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, передает "Советский спорт".
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Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением
Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ»
После катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.
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Общество
Описана судьба России во время климатической катастрофы
Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото
Обновлено 05 июня в 20:11
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы
Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 16:19
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
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Обновлено вчера в 19:49
Политика
Зеленский поручил вывести на президентском самолете из Грузии 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Дочь Пескова извинилась за слова о гомосексуализме и исламе
21-летняя дочь российского пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова извинилась за свои слова о смертной казни и гомосексуалистах.
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Экономика
РБК: акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов заявил о выводе 3,7 млрд рублей
Напомним, ранее комиссия по этике при РСПП рекомендовала акционеру банка "Восточный" Шерзоду Юсупову направить обращение в Следственный комитет России (СКР) и отозвать заявление о хищении из банка 2,5 млрд руб. Арбитры считают уголовное дело "крайней мерой", к которой прибегают, если не помогли другие способы решения конфликта.
Обновлено в 01:20
Общество
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Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Автобус, уточнили в ГИБДД, следовал по маршруту "Липецк – Москва", в салоне находился 21 пассажир.
Обновлено вчера в 14:55
Здоровье
Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару
Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено вчера в 02:47
Футбол
Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд
Информацию о возможном расширении числа команд в РПЛ подтвердил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено вчера в 08:25
Авто
Разработка универсала Lada Vesta SW Sport пока приостановлена
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