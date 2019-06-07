Футбол
Юлиан Дракслер: «Уверен, что Неймар невиновен»Sports.ru вчера в 16:35
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Германии Юлиан Дракслер вступился за партнера по парижскому клубу Неймара в истории с изнасилованием.
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Дракслер: «Неймар не способен на изнасилование. Уверен, в итоге он окажется невиновным»
Sport24.ruвчера в 21:58
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Общество
Сургутских чиновников переводят на школьное питание
Чиновники в Сургуте с 1 июля перейдут на школьное питание, сообщает URA.RU.
Обновлено в 02:18
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Зеленский выступил с обращением к руководству России
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России после гибели военных на Донбассе.
Обновлено 05 июня в 05:30
Авто
GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины
Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Транспорт
Дитрих рассказал о тонне неразобранного багажа в «Шереметьево»
В аэропорту «Шереметьево» остается тонна неразобранного багажа.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Киркоров и Пригожин помирились после скандала из-за Валерии
Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и продюсер Иосиф Пригожин помирились.
Обновлено в 02:02
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Религия
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Шредер связал запуск «Северного потока-2» со сменой правительства в Дании
Бывший канцлер, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что политика Дании ставит под вопрос своевременное завершение строительства «Северный поток-2», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе
В Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, вследствие ответного огня со стороны со стороны защитников Народных Республик погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения.
Обновлено вчера в 01:46
Космос
На Байконуре начали сборку головной части для обсерватории «Спектр-РГ»
На аппарат «Спектр-РГ», установленный при помощи переходной системы на разгонный блок «ДМ-03», были установлены створки головного обтекателя, после чего специалисты начали стыковку электрических соединений космической головной части и их проверке.
Обновлено вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Мама Тимати попросила подписчиков выбрать имя для ребенка
Поклонники поспешили поздравить пару с пополнением. Пока неизвестен пол будущего ребенка и реальный срок беременности Решетовой.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Экономика
Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за первый квартал выросла на 43,2%
Чистая прибыль "Татнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43,2%, до 60,15 млрд рублей.
Обновлено в 02:13
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Премьер Саксонии выступил за отмену санкций против России
Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер высказался за отмену экономических санкций против России и нормализацию отношений между ФРГ и РФ.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море
Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 01:53
Политика
Роскомнадзор предложил отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки
Глава Роскомнадзора Александр Жаров высказался против штрафов для СМИ за нарушение закона о возрастной маркировке,Ю передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 01:56
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Здоровье
Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться
На днях Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться. Лидирующее место занимает пакетированный чай.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
ОАК заявила о готовности поставить Минобороны 76 истребителей Су-57
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует произвести 76 истребителей пятого поколения Су-57 в ближайшие 9 лет.
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
СК России возбудил ещё пять дел по фактам обстрелов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил пять новых уголовных дел по фактам обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов Донбасса.
Обновлено в 02:01