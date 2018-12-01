Политика

Юденич ответила оскорбившему Доктора Лизу журналисту
Известия
08:28

Писательница Марина Юденич прокомментировала пост журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Пархоменко, который назвал погибшую в авиакатастрофе главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку «потасканным ничтожеством».
Известия08:28
с чего всё началось

«Мне это смешно и противно»: вдовец Лизы Глинки ответил на оскорбления

Есть такие в области литературы, критиковавшие Ахматову или утверждавшие, что мать Тереза в молодости была проституткой, это жанр такой.
РЕН ТВ09:32

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Пархоменко вызвал скандал словами о Докторе Лизе

Росбалт14:33

В фонде имени Елизаветы Глинки ответили на оскорбления Пархоменко

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Муж Доктора Лизы ответил журналисту на оскорбления

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Главред «Эха» Венедиктов прокомментировал оскорбительный выпад Пархоменко против Доктора Лизы

Московский Комсомолец11:33

Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Взгляд.ру11:00

Юденич о журналисте «Эха Москвы», оскорбившем доктора Лизу: Это мог сделать только мерзкий человек

РЕН ТВ06:21

Никто и не ждал: над памятью о докторе Лизе жестоко поглумились

ТВ Центрвчера в 14:59
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Политика

Песков сообщил о коротком контакте Путина и Трампа на G20

Обновлено в 13:55
Политика

Меркель обсудила с Путиным ситуации в Сирии и в Керченском проливе

Обновлено в 14:24
Политика

Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
Обновлено в 14:57
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

Обновлено в 14:51
Политика

Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 14:47
Политика

Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность президента Мексики

Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу официально занял пост президента Мексики.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие

Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.
Обновлено в 12:58
Политика

В ДНР назначили глав пяти министерств

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в субботу назначил министров пяти ведомств, в числе которых МВД, МЧС и министерство государственной безопасности, говорится на официальном сайте ДНР.
Обновлено в 14:17
Политика

Группа «Аквариум» перенесла турне по Украине на июнь

Группа "Аквариум" перенесла концерты на Украине, запланированные на декабрь текущего года, из-за непредвиденных обстоятельств.
Обновлено в 14:21
Политика

Более 20 священников канонической УПЦ вызваны в СБУ на допрос

Около 20 священнослужителей Ровенской епархии и неуточненное число Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви вызваны на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), передает РИА "Новости" со ссылкой на УПЦ.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие

На Украине начались учебные сборы резервистов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов.
Обновлено в 14:16
Политика

Книга Мишель Обамы стала самой продаваемой в США в 2018 году

Обновлено в 13:53
Политика

В Киеве призвали к переговорам с РФ по деэскалации в Черном море

Только прямые переговоры России и Украины позволят решить задачи по деэскалации ситуации в Керченском проливе, заявил депутат Верховной рады, основатель «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко, выдвинутый в президенты Украины.
Обновлено в 14:14
Политика

Летевшую на саммит G20 обычным рейсом Меркель засняли пассажиры

Канцлер Германии прилетела на саммита G20 в Аргентину регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида, после того как немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу.
Обновлено в 10:57
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Россияне высмеяли упрек финского журналиста в «излишнем отоплении»

Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на слова финского журналиста, упрекнувшего россиян в расточительной трате энергии.
Обновлено в 11:26
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Елизавета Глинка
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель и правозащитник. Филантроп, по образованию врач-реаниматолог, исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь». Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
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Пархоменко Сергей
Российский журналист
Российский издатель, журналист и радиоведущий, колумнист, политический обозреватель. Основатель и первый главный редактор журнала «Итоги», а также «Еженедельного журнала».
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