Политика

Юденич ответила оскорбившему Доктора Лизу журналисту
Известия
08:28

Писательница Марина Юденич прокомментировала пост журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Пархоменко, который назвал погибшую в авиакатастрофе главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку «потасканным ничтожеством».
Известия08:28
с чего всё началось
"А все ли помнят, с чего начинала Елизавета Глинка, и в какое услужливое, потасканное ничтожество она позволила себя превратить незадолго до смерти?", - отметил он в своем Facebook
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Российский общественный деятель
Российский общественный деятель и правозащитник. Филантроп, по образованию врач-реаниматолог, исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь». Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
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Пархоменко Сергей
Российский журналист
Российский издатель, журналист и радиоведущий, колумнист, политический обозреватель. Основатель и первый главный редактор журнала «Итоги», а также «Еженедельного журнала».
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