Экономика
Россия снизила импорт продовольствия на треть за пять лет эмбаргоАМИТЕЛ вчера в 21:11
С 2013-го по 2018 год импорт продовольствия в Россию из-за рубежа снизился на 31,2% – с 43,3 млрд до 29,8 млрд долларов, сообщает Минсельхоз России. Пять лет в назад – 6 августа 2014 года – Москва ввела продэмбарго в отношении западных стран в качестве ответа на санкции.
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с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Коммерсантъ05 августа в 17:20
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Россия за последние пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Эхо Москвы05 августа в 22:05
Эксперты заявили о не полностью использованных АПК возможностях продэмбарго
Интерфакс05 августа в 17:30
Пятилетие продэмбарго. Итоги и векторы развития агропромышленного комплекса России
ТАСС05 августа в 17:16
За последние 5 лет Россия сократила импорт продовольствия на треть - Минсельхоз
Milknews.ru05 августа в 10:39
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:22, Вашингтон
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