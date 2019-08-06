с чего всё началось

С 2013-го по 2018 год импорт продовольствия в Россию из-за рубежа снизился на 31,2% – с 43,3 млрд до 29,8 млрд долларов, сообщает Минсельхоз России. Пять лет в назад – 6 августа 2014 года – Москва ввела продэмбарго в отношении западных стран в качестве ответа на санкции.

Россия снизила импорт продовольствия на треть за пять лет эмбарго

Политика Порошенко ночью вернулся на Украину Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.

Политика Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17 Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Авто Эксперты проверили на безопасность новый Toyota RAV4 Самое пристальное внимание, само собой, было уделено совсем новому Toyota RAV4, который по итогам всех проведенных краш-тестов (включая лобовые столкновения с разной степенью перекрытия) получил высшую оценку за безопасность.

Армия и оружие Армейские международные игры приковывают внимание Военные полицейские показывают класс Накануне в фан-зоне АрМИ-2019, расположенной в павильоне «С» Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, прошла торжественная церемония открытия международного конкурса «Страж порядка».

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Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

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