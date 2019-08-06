с чего всё началось

Отчет Минсельхоза, опубликованный в юбилей продэмбарго, не может не радовать. За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели

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Политика Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

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Наука Замазанные краской глаза не мешают гусеницам сменить окрас Европейские исследователи, группу которых возглавил Илик Саккери из Ливерпульского университета, провели эксперимент с тремя сотнями гусениц березовой пяденицы, части из которых ученые закрасили глаза черной акриловой краской.