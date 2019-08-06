с чего всё началось

Отчет Минсельхоза, опубликованный в юбилей продэмбарго, не может не радовать. За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Экономика Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.

Политика Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Политика Генпрокурор Луценко рассказал, когда подаст в отставку Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен подать в отставку с должности, после того как Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.

Интернет Twitter использовала личные данные пользователей без разрешения Twitter мог передавать личные данные пользователей своим партнерам без разрешения в тех случаях, если пользователи площадки смотрели с мобильного телефона рекламу какого-либо стороннего приложения, после чего устанавливали на свое устройство.

Хоккей Третьяк рассказал Путину об уловке хоккеистов во время Олимпиады-2018 Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил, как мотивировали спортсменов на Олимпиаде в Корее в 2018 году.

Политика МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

Экономика Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой» Производство СОРМ под «закон Яровой» возьмут на себя компании «Норси-Транс», «Специальные технологии» и компании, входящие в группу «Цитадель», сообщал занимавший на тот момент должность директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин в ответе на обращение Ассоциации операторов телефонной связи (копия письма есть у РБК).

Политика В Ливии уничтожили третий за последние недели украинский Ил-76 Новая атака на Ил-76 в Мисрате произошла спустя несколько дней после того, как стало известно, что силы правительства национального единства (ПНЕ) нанесли удары по главной авиабазе Хафтара в Эль-Джуфре, уничтожив два самолета Ил-76, эксплуатируемых чартерными компаниями, зарегистрированными в Украине.

Наука В Китае создали первый эмбрион обезьяны и человека Для эксперимента были взяты клетки человека. Ученые из Католического университета Мурсии в Китае создали эмбрион-гибрид обезьяны и человека.

Недвижимость В России вернули льготную ипотеку для дачников В России возобновили действие льготной ипотеки на приобретение деревянных домов заводского производства.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, посетовал политик.

Кино Создатели «Оно-2» омолодили юных актёров для продолжения фильма Ребят омолодили посредством компьютерной графики. Взросление актёров не стало неожиданностью для съёмочной группы.

Общество Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.

Экономика МВФ оценил влияние санкций на экономику России Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России.

Армия и оружие Правительство Мозамбика подписало мирное соглашение с повстанцами Представители правительства Мозамбика подписали историческое мирное соглашение с повстанческой группировкой РЕНАМО.

Происшествия В России ужесточили наказание за непропуск скорой Закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование деятельности медработников вступает в силу в России во вторник, 6 августа, сообщает РИА Новости.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Политика Китай приостановил импорт американской сельхозпродукции Китай временно прекратил импорт сельскохозяйственной продукции из США.

Транспорт В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер Как отмечается, систему проверки полиса при помощи дорожных камер начали тестировать в столице.