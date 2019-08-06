Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвелиМосковский Комсомолец 12:31
Отчет Минсельхоза, опубликованный в юбилей продэмбарго, не может не радовать. За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.
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с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Коммерсантъвчера в 17:20
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:56, Вашингтон
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Разведывательный полёт вдоль границы Псковской и ленинградской областей, в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. pic.twitter.com / GMf8oKYZGb — PlaneRadar (@ ua4wiy _) August 6, 2019 Позднее на радарах появился еще один самолет радиоэлектронной разведки, но уже ВВС Великобритании, который пролетел вдоль границ Белоруссии и Калининградской области.
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Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
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