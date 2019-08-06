с чего всё началось

Отчет Минсельхоза, опубликованный в юбилей продэмбарго, не может не радовать. За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели

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Армия и оружие Беспилотник США провел разведку у границ Калининградской области Разведывательный полёт вдоль границы Псковской и ленинградской областей, в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. pic.twitter.com / GMf8oKYZGb — PlaneRadar (@ ua4wiy _) August 6, 2019 Позднее на радарах появился еще один самолет радиоэлектронной разведки, но уже ВВС Великобритании, который пролетел вдоль границ Белоруссии и Калининградской области.

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Происшествия Нижегородская ГИБДД проверит видео с картонным Gelandewagen на дорогах ГИБДД по Нижегородской области начала проверку видеоролика, на котором местный блогер рассекает по городу на велосипеде с нацепленным сверху картонным макетом внедорожника Gelandewagen.

Здоровье В Астраханской области вырастут выплаты семьям с детьми-инвалидами В первую очередь с 3,5 тысяч рублей до 7 тысяч вырастет компенсация расходов, связанных с лечением их детей за пределами Астраханской области в течение двух недель.

Шоу-бизнес Старший сын Анджелины Джоли переедет в Южную Корею Сын Анджелины Джоли Мэддокс переедет от матери в Южную Корею. Мэддоксу недавно исполнилось 18 лет, поэтому вскоре он уедет учиться.

Политика Патрушев объяснил выход США из ДРСМД Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.

Авто На тестах замечен прототип обновленного BMW 6 Series GT 2021 С появлением купе 6-й серии, кабриолета и 4-дверного Gran Coupe, которые теперь перешли в нынешнее флагманское семейство 8 Series, предполагалось, что непопулярный 5-местный лифтбек Gran Turismo остается единственным членом шестого семейства BMW.