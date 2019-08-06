с чего всё началось

Отчет Минсельхоза, опубликованный в юбилей продэмбарго, не может не радовать. За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели

Политика В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали в его резиденции в Кой-Таше.

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Политика Госдума расследует вмешательство Запада в российские выборы Фракция «Единая Россия» поддержит предложение оппозиции о создании комиссии по расследованию случаев влияния ряда западных стран на российские выборы.

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Футбол Райт обвинил Косьельни в неуважении к «Арсеналу» Легендарный в прошлом игрок "Арсенала" Иан Райт раскритиковал защитника Лорана Косьельни за презентацию в "Бордо".

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