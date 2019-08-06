Экономика

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвелиМосковский Комсомолец вчера в 12:31

Отчет Минсельхоза, опубликованный в юбилей продэмбарго, не может не радовать. За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении
 Минсельхоза РФ.
Коммерсантъ05 августа в 17:20

Подробнее о событии

Пять лет в обед: как контрсанкции изменили российский аграрный сектор

РИА Новости01:00

Николай Киреев. Если есть нарушения по линии «санкционки» – надо закрывать магазин

Milknews.ruвчера в 06:04

Пять лет назад, 6 августа 2014-го года, президент Путин подписал указ о контрсанкциях

Эхо Москвывчера в 11:22

Производители оценили влияние пятилетнего продэмбарго

Rambler News Serviceвчера в 09:21

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели

Московский Комсомолецвчера в 12:31

Российские ретейлеры подвели итоги пятилетнего продэмбарго

Взгляд.рувчера в 01:48

Пятилетие продэмбарго. Итоги и векторы развития агропромышленного комплекса России

ТАСС05 августа в 17:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:42, Вашингтон
Кино

Disney выпустит ремейки «Один дома» и «Ночь в музее»

Обновлено в 04:18
Происшествия

Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург

Обновлено в 08:20
Политика

В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали в его резиденции в Кой-Таше.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Армию Украины привели в боеготовность после гибели шести военных

В заявлении говорится, что части и подразделения резерва ВФУ на Мариупольском направлении приведены в высшие степени боевой готовности.
Обновлено в 06:44
Гаджеты

Смарт-ТВ Honor Smart Screen заказали уже более 100 тыс. клиентов

Как рассказали в компании, смарт-ТВ Honor Smart Screen заказали уже более 100 тыс. клиентов.
Обновлено в 08:18
Политика

Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 04:23
Политика

Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир

Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.
Обновлено в 03:47
Авто

BMW озвучила дату начала продаж кроссоверов X3 M и X4 M в России

Российское представительство бренда объявило точную дату запуска на отечественный рынок «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и X4 M. По информации, опубликованной в Twitter-аккаунте BMW Russia, кроссоверы X3 и X4 в модификации M станут доступны у российских дилеров уже с 7 сентября.
Обновлено в 07:30
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Общество

Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге

Обновлено в 10:56
Здоровье

Телеведущий посоветовал умирать толстым людям для сохранения бюджета

Британский телеведущей Майкл Бюерк заявил, что людям с лишним весом не обязательно жить долго, а лучше умереть, так как так это сохранит бюджет Национальной службы здравоохранения.
Обновлено в 08:40
Общество

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17
Общество

Кузнецова прокомментировала данные об уровне бедности в России

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала данные Росстата, согласно которым четверть детей в России живут за чертой бедности.
Обновлено в 09:24
Космос

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту израильский телекоммуникационный спутник Amos-17.
Обновлено в 01:37
Политика

Госдума расследует вмешательство Запада в российские выборы

Фракция «Единая Россия» поддержит предложение оппозиции о создании комиссии по расследованию случаев влияния ряда западных стран на российские выборы.
Обновлено в 09:36
Политика

Зеленский заявил, что Крым «вернется» в состав Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в "возвращении" Крыма.
Обновлено в 11:37
Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе

Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном

Пассажирка остановила автобус, который попал в ДТП в Долгопрудном. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 09:33
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры

Обновлено в 08:14
Футбол

«Кристал Пэлас» сделал ЦСКА щедрое предложение по Чалову

До закрытия трансферного окна в Англии 21-летнего форварда планирует приобрести лондонский "Кристал Пэлас", предложивший красно-синим €25 млн.
Обновлено в 10:49
Энергетика

Нефть Brent не удержалась на $60 за баррель

За прошлую неделю нефть Brent потеряла в цене 9%, понедельник, 5 августа, «мировой эталон» завершил ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол

Райт обвинил Косьельни в неуважении к «Арсеналу»

Легендарный в прошлом игрок "Арсенала" Иан Райт раскритиковал защитника Лорана Косьельни за презентацию в "Бордо".
Обновлено в 06:09
Политика

Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск

Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.
Обновлено в 10:01
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Обновлено в 06:38
Общество

Юрист рассказала о разделе имущества между Кейру и Новосельцевым

Обновлено в 09:40
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов

Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 11:36
Хоккей

Хоккеисты СКА обыграли «Локомотив» на предсезонном турнире в Сочи

Хоккеисты санкт-петербургского СКА обыграли ярославский "Локомотив" на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
Обновлено в 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное