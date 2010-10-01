Финансы
REGNUMЮань незначительно укрепился относительно доллара США
Юань укрепился к доллару США, правда в рамках статистической погрешности — всего 2 базисных пункта, сообщает 26 августа агентство Синьхуа. Таким образом курс китайской валюты к американской составил 7,0570 юаней за доллар США.
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Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором на борту пристыковался к МКС
Российская газета 00:07
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Происшествия
Офицер утонул в реке при задержании браконьеров на Камчатке
На Камчатке во время преследования браконьеров погиб полицейский. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
РЕН ТВ вчера в 23:29
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну
Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Пенсионеров-льготников подвезут до границы
Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 00:11
Общество
Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах
Коммерсантъ вчера в 15:08
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Наташе Королевой прислали необычный торт из Лос-Анджелеса
Друзья певицы прислали ей с супругом необычный торт с лейблом певицы.
Телепрограмма вчера в 22:34
Происшествия
В Норвегии нашли источник второго взрыва после ЧП под Северодвинском
Lenta.ru вчера в 16:26
Армия и оружие
В России началось производство стратегического ракетоносца ПАК ДА
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, российские предприятия приступили к производству нового стратегического ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).
Военное дело вчера в 04:29
Музыка
20 худших нарядов на MTV Video Music Awards 2019
Красная дорожка премии MTV VMA в этом году обернулась чередой модных провалов.
Wday.ru 00:27
Политика
Медведев назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Одним из главных условий, которые должны рассматриваться при обсуждении вопроса возможного перехода России на четырехдневную рабочую неделю, является сохранение размеров зарплат работников.
Евразия Daily 23 августа в 17:19
Авто
Tesla планирует открыть новый завод в Германии
RuNews24.ru 00:28
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Музыка
В Самаре пройдет фестиваль «Седьмая симфония» в память о Шостаковиче
Фестиваль «Седьмая симфония» впервые пройдет в Самаре 7 сентября.
REGNUM 00:31
Футбол
ЦСКА договорился об аренде защитника «Севильи»
ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»
Евро-футбол.ру вчера в 15:16
Гаджеты
Realme анонсировала новую линейку смартфонов
Всего опубликовали два тизера, где на одном показали динозавра в яйце, а на втором представлена карта дама червей и конверт.
Astera вчера в 11:48
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Политика
Нешуточная власть
Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Покрасу Лампасу предложили создать арт-объект в городе Сланцы
РИА Новости вчера в 20:51
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru вчера в 05:07
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России пять игроков «Зенита»
МР7.ру вчера в 12:11
Здоровье
Психиатры оправдали бупропион
Медики отказались признавать антидепрессант наркотиком Как стало известно "Ъ", Российское общество психиатров (РОП) подготовило официальное заключение о том, что антидепрессант бупропион не является наркотиком.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
В Хабаровске продолжает расти уровень воды в Амуре
Transsibinfo 24 августа в 20:52
Общество
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК вчера в 20:21
Авто
Культовый двигатель Ferrari из Формулы-1 выставили на продажу
На сайте eBay разместили объявление о продаже последнего двенадцатицилиндрового двигателя Ferrari, который использовался в чемпионате Формула-1.
Журнал Авто.ру вчера в 10:44