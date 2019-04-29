Экономика
«ЮТэйр» в 2018 году получил 22 млрд рублей чистого убыткаИнтерфакс 12:35
Выручка выросла на 10%, до 83,6 млрд рублей. Операционные расходы увеличились на более 15%, до 78,8 млрд руб. В том числе прямые операционные расходы составили 48,3 млрд руб. (против 40 млрд руб. годом ранее), расходы на персонал - 15,5 млрд руб. (против 12,2 млрд руб. годом ранее).
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Футбол
Бердыев разочарован ничьей со «Спартаком»
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подвёл итоги матча со "Спартаком" (1:1) в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 15:02
Происшествия
Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 12:00
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Политика
Путин после слов об общем с Украиной гражданстве перешел на украинский
Президент России Владимир Путин после заявления о перспективах общего с Украиной гражданства попрощался с журналистами по-украински.
Обновлено в 09:40
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Кино
Константин Хабенский возглавит жюри «Кинотавра»
В Сочи с 9 по 16 июня пройдет 30-й фестиваль «Кинотавр». Председателем жюри смотра станет актер и режиссер Константин Хабенский.
Обновлено в 05:45
Общество
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Общество
Названы шесть изменений, ожидающих детей в школах и детсадах РФ
В настоящее время в некоторых детсадах руководство требует забирать не позднее шести часов вечера, тогда как в это время не у всех родителей еще заканчивается рабочая смена.
Обновлено в 13:54
Общество
Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей
Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Кино
Режиссер Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
Обновлено в 14:18
Происшествия
TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце
Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Общество
В Москве проходит репетиция парада Победы
В центре Москвы проходит первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 13:36
Игры
Старт продаж Anno 1800 стал самым успешным в истории серии
За первую неделю Anno 1800 покупали в четыре раза чаще, чем предшествующую игру серии Anno 2205 за аналогичный промежуток времени.
Обновлено в 15:41
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Общество
Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
Обновлено в 15:07
Хоккей
Тренерский штаб ХК «Спартак» возглавил Олег Знарок
В руководстве клуба сообщили, что соглашение заключено по схеме "1+1" Олег Знарок назначен на пост главного тренера московского ХК "Спартак", сообщает пресс-служба столичного клуба.
Обновлено в 07:21
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме
Обновлено в 04:31
Авто
Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России
Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
Обновлено в 08:19