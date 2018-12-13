Футбол
ЮАР подала заявку на проведение Кубка Африки-2019
ЮАР подала заявку на проведение Кубка Африки-2019Матч ТВ02:19
Министр спорта ЮАР подтвердил, что республика подала заявку на проведение Кубка Африки 2019 года. Отметим, что ЮАР стала всего вторым претендентом на проведение турнира. Конкуренцию южной республике составит страна с Севера континента — Египет.
Матч ТВ02:19
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Футбол
Севилья — Краснодар 3:0
Обновлено вчера в 11:57
Футбол
«Зенит» потерпел поражение от «Славии»
«Зенит» потерпел поражение от «Славии» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:2.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
«Айнтрахт» установил рекорд среди немецких клубов в еврокубках
Франкфуртский «Айнтрахт», победив «Лацио» (2:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы, добился стопроцентного результата в квартете Н. Никогда прежде немецкие клубы не выигрывали все шесть матчей в групповом раунде Лиги чемпионов или Лиги Европы.
Обновлено в 02:20
Футбол
Четверо игроков ЦСКА попали в команду недели ЛЧ по версии WhoScored
Четверо футболистов московского ЦСКА попали в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии издания WhoScored.
Обновлено в 01:49
Футбол
«Милан» впервые за 19 лет не вышел из группы в еврокубке
Итальянский "Милан" уступил греческому "Олимпиакосу" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:23
Футбол
Кононов: неудовлетворён периодом начала своей работы в «Спартаке»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» (0:2), а также заявил, что неудовлетворён периодом начала работы с командой.
Обновлено вчера в 15:22
Футбол
«Уфа» поздравила всех с наступающим Новым годом
«Уфа» выпустила ролик, где футболисты команды поздравили всех с наступающим Новым годом.
Обновлено в 02:52
Футбол
МЮ сделает Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира
Испанец станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире, его зарплата превысит 400 тыс. фунтов в неделю с учетом бонусов.
Обновлено в 02:01
Футбол
Установивший рекорд по смене клубов футболист опять сменил клуб
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после заключительных матчей групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 00:55
Футбол
Тарасов от своего имени извинился за Кокорина и Мамаева
Тарасов от своего имени извинился перед пострадавшими во время конфликта.
Обновлено в 02:41
Футбол
Прядкин рассказал, какие призовые получит победитель РПЛ
Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин расскал, какой бюджет имеет чемпионат и какие призовые получает победитель по итогам сезона.
Обновлено в 02:29
Футбол
«Арсенал» победил «Карабах» в заключительном туре группового этапа ЛЕ
Лондонский "Арсенал" одержал победу над азербайджанским "Карабахом" в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
Боккетти успешно прооперирован в Риме
Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
Алла Шишкина: «Меня бесит, что разовое удачное выступление футболистов превозносят до небес»
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в групповых упражнениях Алла Шишкина недоумевает, почему в нашей стране синхронное плавание не является популярным видом спорта.
Обновлено в 02:58