В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Египет — ЮАР. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты Южно-Африканской Республики.

ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

Происшествия Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».

Политика Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным» Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

Культура Стиви Уандер приостановит гастроли из-за операции по пересадке почки Американский певец Стиви Уандер вынужден прервать гастроли из-за операции по пересадке почки.

Происшествия Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу поймали в Казани 1. Похитившую миллионы кассиршу поймали в Казани Вечером 4 июля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, пропавшую после кражи более 20 миллионов рублей, задержали в Казани.

Происшествия Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза выжил Начальник пресс-службы регионального отдела МВД Валерий Горелых заявил ТАСС, что водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза выжил после инцидента.

Политика В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.

Происшествия 30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.

Политика В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии.

Политика РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.

Единоборства Нейт Диас чуть не устроил драку c командой Нурмагомедова Перед очередным поединком турнира произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Культура Умер режиссер Владимир Двинский Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.

Футбол Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление Месси Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды Кубка Америки, в последний раз аргентинцы побеждали в турнире в 1993 году.

Происшествия Мошенничавший на марафонах 70-летний пенсионер найден мертвым 70-летний марафонец Фрэнк Меза был найден мертвым после дисквалификации за мошенничество во время марафона в Лос-Анджелесе, сообщает Herald Sun.

Шоу-бизнес 45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике 32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.

Политика Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.

Транспорт Проблемы с багажом в Шереметьево: система не справилась В первую очередь, упростят технологическую систему перевозки багажа, перераспределят потоки с перегруженного Шереметьево-D в другие терминалы аэропорта.

Культура Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.

Космос Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.

Политика В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Политика Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.

Здоровье В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.

Политика Лондон выделит £18 млн на борьбу с фейковыми новостями Правительство Великобритании планирует выделить за три года £ 18 млн на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает британский МИД.

Происшествия В Калифорнии снова произошло мощнейшее землетрясение Напомним, что 4 июля в округе Керн в Калифорнии ввели режим ЧС после мощного землетрясения магнитудой 6,4. Из-за подземных толчков в городе Риджкрест произошло порядка пяти пожаров.

Авто Цифровую приборную панель для Lada Vesta создают несколько компаний Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.