Футбол
ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских нацийЧемпионат 16:54
В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Египет — ЮАР. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты Южно-Африканской Республики.
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