Футбол

ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских нацийЧемпионат 16:54

В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Египет — ЮАР. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты Южно-Африканской Республики.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Агирре и глава Ассоциации футбола Египта подали в отставку после вылета из домашнего Кубка Африки

Sport24.ru21:38

ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

Чемпионат16:54

Сборная ЮАР выбила Египет с домашнего Кубка африканских наций

Советский спорт17:01

Агирре будет уволен с поста главного тренера сборной Египта после вылета с Кубка Африки

Спорт-Экспресс20:59

Сборная ЮАР выбила команду Египта с Кубка африканских наций

LiveSport.ru17:05

СМИ: Главный тренер сборной Египта Агирре подал в отставку после вылета из Кубка Африки

Матч ТВ22:12

Кубок Африки. 1/8 финала. Египет проиграл ЮАР, Нигерия выбила Камерун

Sports.ruвчера в 04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:39, Вашингтон
Шоу-бизнес

Тодоренко рассказала о своих эмоциях перед свадьбой

Обновлено в 06:43
Происшествия

Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене

Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:39
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено в 22:54
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Обновлено в 19:59
Общество

МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 11:22
Культура

Стиви Уандер приостановит гастроли из-за операции по пересадке почки

Американский певец Стиви Уандер вынужден прервать гастроли из-за операции по пересадке почки.
Обновлено в 23:20
Происшествия

Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу поймали в Казани

1. Похитившую миллионы кассиршу поймали в Казани Вечером 4 июля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, пропавшую после кражи более 20 миллионов рублей, задержали в Казани.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза выжил

Начальник пресс-службы регионального отдела МВД Валерий Горелых заявил ТАСС, что водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза выжил после инцидента.
Обновлено в 20:56
Политика

В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов

Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено в 22:43
Политика

В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС

В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии.
Обновлено в 13:08
Политика

РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено в 18:32
Единоборства

Нейт Диас чуть не устроил драку c командой Нурмагомедова

Перед очередным поединком турнира произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 23:30
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Футбол

Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление Месси

Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды Кубка Америки, в последний раз аргентинцы побеждали в турнире в 1993 году.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Мошенничавший на марафонах 70-летний пенсионер найден мертвым

70-летний марафонец Фрэнк Меза был найден мертвым после дисквалификации за мошенничество во время марафона в Лос-Анджелесе, сообщает Herald Sun.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике

32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.
Обновлено в 10:27
Политика

Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне

Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.
Обновлено в 11:40
Транспорт

Проблемы с багажом в Шереметьево: система не справилась

В первую очередь, упростят технологическую систему перевозки багажа, перераспределят потоки с перегруженного Шереметьево-D в другие терминалы аэропорта.
Обновлено в 14:21
Культура

Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта

В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
Обновлено в 23:24
Космос

Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане

Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
Обновлено в 09:46
Политика

В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ

Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 22:44
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено в 20:56
Здоровье

В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов

В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено в 22:01
Политика

Лондон выделит £18 млн на борьбу с фейковыми новостями

Правительство Великобритании планирует выделить за три года £ 18 млн на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает британский МИД.
Обновлено в 20:29
Происшествия

В Калифорнии снова произошло мощнейшее землетрясение

Напомним, что 4 июля в округе Керн в Калифорнии ввели режим ЧС после мощного землетрясения магнитудой 6,4. Из-за подземных толчков в городе Риджкрест произошло порядка пяти пожаров.
Обновлено в 00:32
Авто

Цифровую приборную панель для Lada Vesta создают несколько компаний

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Политика

Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге

В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное