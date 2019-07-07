Футбол

ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских нацийЧемпионат вчера в 16:54

В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Египет — ЮАР. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты Южно-Африканской Республики.
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Главный тренер и президент Египетской футбольной ассоциации ушли в отставку

Чемпионат04:34

Все члены технического и административного штабов футбольной ассоциации Египта ушли в отставку

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Сборная Египта вылетела из Кубка Африки

Газета.Ru04:47

Тренер сборной Египта и глава Федерации футбола страны подали в отставку

Советский спорт06:14

Президент Ассоциации футбола Египта уволил тренера сборной и ушел в отставку после вылета с Кубка Африки

Спорт-Экспресс04:10

СМИ: Главный тренер сборной Египта Агирре подал в отставку после вылета из Кубка Африки

Матч ТВвчера в 22:12

Сборная ЮАР выбила команду Египта с Кубка африканских наций

LiveSport.ruвчера в 17:05
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
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Первый трейлер диснеевской киноадаптации «Мулан» появился на YouTube в это воскресенье, 7 июля.
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Обновлено вчера в 10:05
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Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Футбол

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Обновлено в 12:15
Экономика

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Спорт

Гимнаст Стретович взял серебро Универсиады в многоборье

Российский гимнаст Иван Стретович завоевал серебряную медаль в многоборье на Универсиаде в Неаполе.
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Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
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Политика

МВД решило депортировать беженца из Того

Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.
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Здоровье

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На начальных стадиях многим удаётся излечиться от рака, а если это 3 или 4 стадия, то в большинстве случаев всё заканчивается трагично.
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Политика

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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал замечание Владимира Путина о его "дрейфе в сторону Глазьева".
Обновлено в 06:09
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Обновлено в 06:56
Происшествия

В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель

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Футбол

«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи

Обновлено в 09:37
Армия и оружие

В США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска

Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента.
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Политика

Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

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Армия и оружие

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Трое саперов Вооруженных сил Украины подорвались, устанавливая мины у линии соприкосновения в Донбассе в районе поселка Кряковки.
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Медики оценили состояние избитой девочки из Ингушетии

Семилетняя девочка, доставленная из Ингушетии в Москву, до сих пор находится в тяжелом состоянии.
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