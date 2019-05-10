Футбол

Яя Туре завершил карьеру игрока и может начать тренировать в РоссииSportbox.RU 05:48

Агент бывшего полузащитника «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент завершил игровую карьеру в 35 лет.
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Яя Туре завершил карьеру игрока и может начать тренировать в России

Матч ТВ05:48

Аген Туры: Яя начнет карьеру тренера в России - украинская лига слабее

Газета.Ru07:52

Селюк: Яя Туре, скорее всего, начнет тренерскую карьеру в клубе из России

РИА Новости06:54

Агент Яя Туре: в приоритете Россия, так как РПЛ сильнее украинской лиги

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Селюк: «Россия в приоритете у Туре»

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Яя Туре может стать тренером российской команды

Sport.ru07:43

Яя Туре завершает карьеру и может приступить к работе тренером в России или Украине

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