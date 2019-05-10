Яя Туре завершил карьеру игрока и может начать тренировать в РоссииSportbox.RU 05:48

Агент бывшего полузащитника «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент завершил игровую карьеру в 35 лет.

Яя Туре завершил карьеру игрока и может начать тренировать в России

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