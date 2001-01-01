Футбол
Яя Туре завершил карьеру футболиста и может начать работу тренером в РоссииВести.Ru 06:19
Ивуарийский полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре принял решение завершить свою профессиональную карьеру футболиста. Он уже получил тренерскую лицензию и может начать свою карьеру наставником в России. Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.
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