Футбол

Яя Туре завершил карьеру футболиста и может начать работу тренером в РоссииВести.Ru 06:19

Ивуарийский полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре принял решение завершить свою профессиональную карьеру футболиста. Он уже получил тренерскую лицензию и может начать свою карьеру наставником в России. Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.
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Яя Туре завершил карьеру футболиста и может начать работу тренером в России

Вести.Ru06:19

Яя Туре завершил карьеру и может начать тренировать в России

Евро-футбол.ру06:00

Яя Туре завершил карьеру игрока и может начать тренировать в России

Sportbox.RU05:48

Яя Туре завершил карьеру игрока и может начать тренировать в России

Матч ТВ05:48

Яя Туре завершил карьеру и может начать тренировать в России

Чемпионат05:38

Яя Туре завершает карьеру и может приступить к работе тренером в России или Украине

Sports.ru06:00
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