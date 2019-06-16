Футбол

Яя Туре продолжит карьеру в КитаеЧемпионат вчера в 22:30

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Бывший хавбек «Барселоны», «Манчестер Сити», донецкого „Металлурга“ и сборной Кот-д'Ивуара Яя Туре приехал в китайский город Циндао для подписания контракта с клубом «Циндао Хайню», который выступает во втором дивизионе чемпионата Китая.
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