Футбол
Яя Туре продолжит карьеру в КитаеЧемпионат вчера в 22:30
Бывший хавбек «Барселоны», «Манчестер Сити», донецкого „Металлурга“ и сборной Кот-д'Ивуара Яя Туре приехал в китайский город Циндао для подписания контракта с клубом «Циндао Хайню», который выступает во втором дивизионе чемпионата Китая.
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Экс-футболист «Манчестер Сити» и «Барселоны» Туре продолжит карьеру в Китае
RT на русскомвчера в 18:39
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