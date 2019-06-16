Футбол
Яя Туре прилетел в Китай для подписания контракта с «Циндао Хайню»Sport24.ru вчера в 23:58
Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре продолжит карьеру в чемпионате Китая. 36-летний ивуариец прибыл в Поднебесную для подписания контракта с клубом «Циндао Хайню», который выступает во второй по значимости лиге Китая, сообщает Sportscenter.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:29, Вашингтон
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Медведчук оценил рост цен на газ при Порошенко на Украине в 1090%
Глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук оценил увеличение цен на газ на Украине за последние пять лет (с 2014-го по 2019 годы — период, когда у власти в стране находилась команда бывшего президента республики Петра Порошенко) в 1090%.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Музыка
Эмира Кустурицу пригласили в Уфу на кинофестиваль «Серебряный Акбузат»
Обновлено вчера в 08:35
Футбол
Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»
Обновлено вчера в 17:09
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы
Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Футбол
Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки
Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
На северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары
По меньшей мере 29 человек погибли в штате Бихар на северо-востоке Индии, где на протяжении уже более месяца сохраняется аномальная жара, пишет в воскресенье газета Times of India.
Обновлено в 00:54
Здоровье
Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном
В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета
В Новой Зеландии рядом с Мастертоном столкнулись два легкомоторных самолета и загорелись.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным
Сообщается, что девушка поцеловала своего бойфренда. При этом она не знала, что незадолго до этого парень съел сэндвич с арахисовым маслом.
Обновлено в 01:26
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой
Обновлено вчера в 19:41
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Шварца во втором раунде техническим нокаутом
В конце второго раунда британец отправил своего оппонента в нокдаун, а затем обрушил на него такой град, оставшихся безответными, ударов, что судья вынужден был остановить бой и присудить немцу поражение техническим нокаутом ввиду явного преимущества Фьюри.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено 14 июня в 04:08
Происшествия
В Подмосковье в аварии с участием квадроцикла погибли два человека
Обновлено вчера в 19:25
Технологии
День, когда Билл Гейтс ушел из Microsoft
15 июня 2006 года Билл Гейтс объявил о своём уходе из Microsoft.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Как партнеры Игоря Чайки получают государственные деньги за то, что москвичи ходят в платные туалеты. Расследование Ивана Голунова
Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, установкой туалетов занимаются компании бывшего московского чиновника, имеющего совместные бизнес-интересы с сыном генпрокурора России Игорем Чайкой.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках
В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что рынок ждет беспрецедентный обвал, если победу на президентских выборах 2020 года одержит не он.
Обновлено вчера в 10:28