Футбол

Яя Туре прилетел в Китай для подписания контракта с «Циндао Хайню»Sport24.ru вчера в 23:58

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре продолжит карьеру в чемпионате Китая. 36-летний ивуариец прибыл в Поднебесную для подписания контракта с клубом «Циндао Хайню», который выступает во второй по значимости лиге Китая, сообщает Sportscenter.
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