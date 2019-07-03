Футбол
Яя Туре подписал контракт с китайским клубомSoccer.ru 06:40
Ивуарийский полузащитник Яя Туре подписал контракт с китайским клубом "Циндао Хайню", представляющим второй дивизион.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:27, Вашингтон
Кино
Рассел Кроу мог сыграть Арагорна во «Властелине колец»
Обновлено в 04:05
Здоровье
В Португалии ребенку за два месяца собрали €2 млн на «самое дорогое лекарство в мире»
Семья в Португалии смогла собрать почти €2 млн, чтобы оплатить "самое дорогое лекарство в мире" для двухмесячной девочки.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
В Норвегии сообщили о взрыве газа на подводной лодке России
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»
Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет.
Обновлено в 03:32
Авто
Новый Chevrolet Monza на платформе Lacetti пользуется спросом
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Происшествия
При пожаре на секретной подлодке погиб 37-летний брянский моряк
Среди 14 погибших моряков-подводников во время пожара на военном исследовательском глубоководном аппарате был и 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев – уроженец Почепа, сообщил телеканал «Городской».
Обновлено в 06:24
Политика
Медведев выразил соболезнования родным погибших моряков-подводников
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снова попала в больницу
Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
В Ленобласти утонул директор Rock Star Cafe
В Кингисеппском районе утонул Андрей Скурихин, директор петербургского клуба.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Общество
Директором Музея Москвы назначена Анна Трапкова
Обновлено в 05:27
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка
Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.
Обновлено в 04:27
Кино
«История игрушек 2» лишилась сцены сексуальных домогательств
Обновлено в 07:06
Экономика
НСПК: Свои расходы контролируют только четверть россиян
Ответы опрошенных показали, что лишь 25 процентов россиян всегда контролируют свои доходы и расходы.
Обновлено в 05:01
Экономика
В июне к финомбудсмену поступило 2390 обращений
Как уже сообщало АСН, с 1 июня 2019 г. взаимодействие с финуполномоченным станет обязательным для страховщиков моторных видов страхования, максимальная стоимость работы омбудсмена для страховщиков составит 45 тыс. р. по одному обращению потребителя (при проигрыше спора).
Обновлено в 05:52
Политика
Губернатор Калужской области не пойдет на новый срок
Один из последних политических долгожителей Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Политика
Минтранс РФ ведет переговоры с Чехией для сохранения авиасообщения
Минтранс России ведет переговоры с Чехией для сохранения авиационного сообщения.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Россия отправила спасательный буксир в Персидский залив
Черноморский флот направил спасательный буксир "Профессор Николай Муру" в Персидский залив.
Обновлено в 04:10