Футбол

Яя Туре подписал контракт с китайским клубомSoccer.ru 06:40

Ивуарийский полузащитник Яя Туре подписал контракт с китайским клубом "Циндао Хайню", представляющим второй дивизион.
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Яя Туре подписал контракт с китайским «Циндао Хайню»

Матч ТВ06:19

Яя Туре подписал контракт с клубом из Китая

Sport24.ru05:55

Яя Туре подписал контракт с китайским клубом «Циндао Хайню»

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Яя Туре подписал контракт с китайским клубом «Циндао Хайню»

Советский спорт06:11

Яя Туре в 2017 году: «Никогда не поеду в Китай»

Евро-футбол.ру07:18

Яя Туре перешел в клуб 2-го китайского дивизиона «Циндао Хайню»

Sports.ru06:18

Яя Туре подписал контракт с китайским «Циндао Хайню»

РИА Новости05:40
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