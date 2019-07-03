Футбол
Яя Туре подписал контракт с китайским клубомNews.ru 06:15
Бывший полузащитник футбольных клубов «Барселона» и «Манчестер Сити» ивуариец Яя Туре стал игроком китайского клуба «Циндао Хайню». С самого начала моей футбольной карьеры я всегда любил вызовы, и сейчас я решил принять новый вызов и войти в историю снова с клубом «Циндао Хайню».
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