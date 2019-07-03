Футбол

Яя Туре подписал контракт с китайским «Циндао Хайню»РИА Новости 05:40

Ивуарийский полузащитник Яя Туре подписал контракт с китайским футбольным клубом "Циндао Хайню", сообщает SINA Sports. Сроки и финансовые условия контракта 36-летнего игрока с клубом второй по силе лиги Китая не называются.
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Яя Туре подписал контракт с китайским клубом «Циндао Хайню»

Советский спорт06:11

Яя Туре подписал контракт с клубом из Китая

Sport24.ru05:55

Яя Туре перешёл в клуб из Китая

Евро-футбол.ру06:28

Яя Туре подписал контракт с китайским клубом

Soccer.ru06:40

Яя Туре подписал контракт с китайским «Циндао Хайню»

Матч ТВ06:19

Яя Туре перешел в клуб 2-го китайского дивизиона «Циндао Хайню»

Sports.ru06:18

Яя Туре подписал контракт с китайским «Циндао Хайню»

РИА Новости05:40
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Футбол

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Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
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