Футбол
Яя Туре подписал контракт с китайским «Циндао Хайню»РИА Новости 05:40
Ивуарийский полузащитник Яя Туре подписал контракт с китайским футбольным клубом "Циндао Хайню", сообщает SINA Sports. Сроки и финансовые условия контракта 36-летнего игрока с клубом второй по силе лиги Китая не называются.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:57, Вашингтон
Футбол
Месси высказался об уходе из сборной Аргентины
В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной.
Обновлено в 06:42
Политика
В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводников
2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Храм опубликовал имена погибших российских подводников
Мурманский храм «Спас-на-Водах» опубликовал имена моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Названы простые способы улучшить питание
Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
Обновлено в 06:41
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Транспорт
Запущен новый участок скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург»
Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Израиле репатрианты из Эфиопии устроили массовые беспорядки
Случай с застреленным хулиганом спровоцировал крупные беспорядки в Израиле, 3 июня передает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено вчера в 20:34
Кино
Брэд Питт признался, что больше не хочет быть секс-символом
Голливудский актер Брэд Питт, неоднократно возглавлявший рейтинги самых сексуальных мужчин в мире, признался, что больше не хочет быть звездой экрана и «красоваться перед камерой».
Обновлено в 04:31
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Общество
Четверть россиянок признались, что зарабатывают больше мужей
Четверть россиянок (25%) имеют зарплату выше, чем их мужья, показал опрос портала «Леди Mail.ru».
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото в белье после родов
Певица группы «Фабрика» Саша Савельева продемонстрировала сохранившуюся после родов фигуру на фото в белье.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря
Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми
Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Теннис
Мария Шарапова намерена выступить на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 05:47
Культура
Гендиректором Музея Москвы стала Анна Трапкова
Обновлено в 04:39
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Чечне начнется суд над мертвыми
Через некоторое время тела пропавших нашли расстрелянными и сожженными в Чечне — их личности подтвердила генетическая экспертиза.
Обновлено в 06:44
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Финансы
ЦБ рассматривает дополнительные меры по ограничению потребкредитования
Банк России рассматривает возможность введения дополнительных мер для охлаждения сегмента потребительского кредитования.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке
Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.
Обновлено вчера в 19:08