Футбол
Яя Туре подписал контракт с китайским «Циндао Хайню»РИА Новости 05:40
Ивуарийский полузащитник Яя Туре подписал контракт с китайским футбольным клубом "Циндао Хайню", сообщает SINA Sports. Сроки и финансовые условия контракта 36-летнего игрока с клубом второй по силе лиги Китая не называются.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 11:33, Вашингтон
Политика
Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников
Обновлено в 06:34
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Стали известны имена погибших на «Лошарике» подводников
Обновлено в 04:44
Экономика
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Происшествия
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки
В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Общество
Употребление наркотиков запретили в Голландии
218 муниципальных районов Нидерландов внесли запрет на употребление наркотиков в общественных местах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира.
Обновлено в 10:52
Общество
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Авто
Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров
В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня, компания поставила 95 200 автомобилей - на 51,1% больше, чем в I квартале, а также превысила свой предыдущий рекорд в 90 700 поставок, установленный в IV квартале 2018 г. Поставки электрокаров - показатель, который внимательно отслеживается рынком, демонстрирует, сколько автомобилей фактически было доставлено покупателям.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Авто
Названы важнейшие для россиян параметры стоимости владения автомобилем
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили самые важные параметры стоимости владения для россиян.
Обновлено в 06:50
Религия
Священный синод РПЦ впервые соберется на Валааме
Обновлено в 10:55
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Политика
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Как Запад отреагировал на трагедию в Баренцевом море
Глубоководный сверхсекретный аппарат, который вёл разведку в водах Баренцева моря, — так британский таблоид The Sun охарактеризовал российский аппарат, пожар на котором привёл к гибели подводников, в том числе семи капитанов 1-го ранга и двух Героев Российской Федерации.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Американские ученые обнаружили в бассейнах «крипто-паразитов»
«Крипто-паразиты», обитающие в бассейнах, являются возбудителями кишечных расстройств.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Украинцы похвастались убийством защитника Донбасса во время перемирия
Обновлено вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, как ему удавалось покупать водку в 9 классе
Дмитрий Шепелев рассказал, как ему удавалось покупать водку в 9 классе Еще одной историей Шепелев поделился после того, как одна из подписчиц призналась, что клала яблоки в лифчик, чтобы выглядеть взрослой.
Обновлено в 09:50
Политика
В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах
Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.
Обновлено в 08:49
Политика
На Майдане начались новые протесты
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II выпустил три учебных боеприпаса BDU-33 в небе над Флоридой после столкновения с птицей, сообщается 3 июля на на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 09:58
Интернет
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе
«Вымогатели остаются очень распространенной угрозой, хотя мы по-прежнему нечасто видим такие сложные разновидности этого типа зловредов и такую необычную технику», — отметил старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Федор Синицын.
Обновлено в 10:20
Космос
В самолётах Boeing появятся «умные» туалеты
Недавно появилась информация о новых технологиях для пассажирской авиации, разрабатываемых компанией Boeing.
Обновлено в 09:48
Экономика
Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр
Основные компании, входящие в ретейлинговую сеть «Красное и Белое», сменили владельца.
Обновлено в 07:20