Футбол

Яя Туре опроверг слухи о завершении карьерыSoccer.ru вчера в 09:47

Бывший футболист "Манчестер Сити" Яя Туре опроверг слухи о том, что он закончил карьеру футболиста.
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Чемпион Англии опроверг слухи о завершении карьеры

Sport.ru03:59

Туре: насчёт моего будущего произошла путаница, я буду играть ещё несколько лет

Чемпионат03:10

Яя Туре: «Я люблю футбол и собираюсь играть еще пару лет»

Sports.ru04:36

Яя Туре опроверг информацию о завершении карьеры футболиста

Sport24.ru03:25

Туре отреагировал на новость о завершении карьеры

Газета.Ruвчера в 23:03

Яя Туре: Я продолжу играть

Советский спортвчера в 10:01

Яя Туре опроверг слухи о завершении карьеры

Soccer.ruвчера в 09:47
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика

Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

«Все проходили мимо»: Ирина Гринева рассказала о смерти своей матери

Обновлено в 08:50
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани

Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Авто

Volkswagen готовит бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo

Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Volkswagen Polo.
Обновлено в 02:00
Политика

Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США

Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Происшествия

СКР проверит краснодарскую судью после участия в драке

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту инцидента с участием судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщила помощник руководителя управления Элла Тюкова.
Обновлено в 08:44
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером

Некоторое время в СМИ появились данные о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко

Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.
Обновлено в 06:46
Транспорт

В ГИБДД уточнили, как разговаривать по телефону за рулем

Водителям рекомендуют перед этим припарковаться Представитель Госавтоинспекции рассказал, как лучше всего разговаривать по телефону за рулем, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес

Александр Цекало познакомил детей со своей новой женой Дариной Эрвин

Александр Цекало решил познакомить своих детей, рожденных в браке с Викторией Галушко, с новой женой Дариной Эрвин.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Политика

Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале

Бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:59
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Обновлено в 08:41
Происшествия

Несколько ТЦ, вокзалы и аэропорт. В Липецке эвакуируют людей

По данным информационного агентства, которое ссылается на представителя областной администрации, людей эвакуировали с территорий автовокзала, железнодорожного вокзала, автостанции, трех ТЦ и касс аэропорта.
Обновлено в 09:07
Экономика

ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).
Обновлено в 07:18
Экономика

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Обновлено в 06:50
Политика

В ЕС решили не вводить санкции против РФ за паспортизацию Донбасса

Евросоюз не рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за предоставления гражданства жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек по прибытии на встречу глав МИД ЕС в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 07:15
Авто

Новый Land Rover Defender показали на свежих фото

Компания Land Rover опубликовала свежие фотографии тестового прототипа нового Land Rover Defender, частично сбросившего камуфляж.
Обновлено в 04:43
Общество

Грозы и похолодание ожидаются в Москве на этой неделе

На этой неделе в столице ожидаются локальные дожди с грозами. Кроме того, с 16 мая температура в городе понизится до 16−20 градусов.
Обновлено в 02:05
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Гаджеты

Apple начала выдавать свои банковские карты

Американская корпорация Apple начала внедрять свои первые банковские карты. Пока Apple Card получили только сотрудники компании.
Обновлено в 06:54
Экономика

Сотрудники ЧЭМК заявили о готовности к митингам из-за низких зарплат

Подписи под требованием об индексации поставили 2 тысячи человек Работники АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК, принадлежит бизнесменам Александру Аристову и Юрию Антипову) заявили о готовности к акциям протеста, в случае если руководство предприятия не примет меры по повышению зарплаты.
Обновлено в 07:08
Политика

В Москве встретились губернаторы России и Японии

Именно в Москве Петр I, первым из правителей нашего государства, встретился с японским купцом, который потом основал школу японского языка, - подчеркнула Матвиенко.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Смешанная авиадивизия появится в Калининградской области

В 132-ю смешанную авиационную дивизию переформируют базировавшуюся в Янтарном крае 72-ю авиабазу морской авиации Балтфлота.
Обновлено в 08:23
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Яя Туре
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист. Обладатель Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д’Ивуара. Братья Яя также являются профессиональными футболистами: старший брат, Коло Туре, известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», а младший брат, Ибрагим Туре, выступал за «Сафа».
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