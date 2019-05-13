Футбол
Яя Туре опроверг слухи о завершении карьерыSoccer.ru вчера в 09:47
Бывший футболист "Манчестер Сити" Яя Туре опроверг слухи о том, что он закончил карьеру футболиста.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика
Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию
Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах.
Обновлено в 08:20
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани
Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Авто
Volkswagen готовит бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo
Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Volkswagen Polo.
Обновлено в 02:00
Политика
Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США
Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Происшествия
СКР проверит краснодарскую судью после участия в драке
Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту инцидента с участием судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщила помощник руководителя управления Элла Тюкова.
Обновлено в 08:44
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером
Некоторое время в СМИ появились данные о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.
Обновлено в 06:46
Транспорт
В ГИБДД уточнили, как разговаривать по телефону за рулем
Водителям рекомендуют перед этим припарковаться Представитель Госавтоинспекции рассказал, как лучше всего разговаривать по телефону за рулем, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Александр Цекало познакомил детей со своей новой женой Дариной Эрвин
Александр Цекало решил познакомить своих детей, рожденных в браке с Викторией Галушко, с новой женой Дариной Эрвин.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Политика
Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале
Бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:59
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Обновлено в 08:41
Происшествия
Несколько ТЦ, вокзалы и аэропорт. В Липецке эвакуируют людей
По данным информационного агентства, которое ссылается на представителя областной администрации, людей эвакуировали с территорий автовокзала, железнодорожного вокзала, автостанции, трех ТЦ и касс аэропорта.
Обновлено в 09:07
Экономика
ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).
Обновлено в 07:18
Экономика
Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Обновлено в 06:50
Политика
В ЕС решили не вводить санкции против РФ за паспортизацию Донбасса
Евросоюз не рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за предоставления гражданства жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек по прибытии на встречу глав МИД ЕС в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 07:15
Авто
Новый Land Rover Defender показали на свежих фото
Компания Land Rover опубликовала свежие фотографии тестового прототипа нового Land Rover Defender, частично сбросившего камуфляж.
Обновлено в 04:43
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве на этой неделе
На этой неделе в столице ожидаются локальные дожди с грозами. Кроме того, с 16 мая температура в городе понизится до 16−20 градусов.
Обновлено в 02:05
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Гаджеты
Apple начала выдавать свои банковские карты
Американская корпорация Apple начала внедрять свои первые банковские карты. Пока Apple Card получили только сотрудники компании.
Обновлено в 06:54
Экономика
Сотрудники ЧЭМК заявили о готовности к митингам из-за низких зарплат
Подписи под требованием об индексации поставили 2 тысячи человек Работники АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК, принадлежит бизнесменам Александру Аристову и Юрию Антипову) заявили о готовности к акциям протеста, в случае если руководство предприятия не примет меры по повышению зарплаты.
Обновлено в 07:08
Политика
В Москве встретились губернаторы России и Японии
Именно в Москве Петр I, первым из правителей нашего государства, встретился с японским купцом, который потом основал школу японского языка, - подчеркнула Матвиенко.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Смешанная авиадивизия появится в Калининградской области
В 132-ю смешанную авиационную дивизию переформируют базировавшуюся в Янтарном крае 72-ю авиабазу морской авиации Балтфлота.
Обновлено в 08:23