Футбол
Яя Туре опроверг слухи о завершении карьерыSoccer.ru вчера в 09:47
Бывший футболист "Манчестер Сити" Яя Туре опроверг слухи о том, что он закончил карьеру футболиста.
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Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Экономика
Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей
Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Политика
МИД объяснил отмену визита Помпео в Москву
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Москву был отменен из-за расписания американского дипломата.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Названа стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве в мае
Замыкает пятерку самых бюджетных квартир однушка площадью 33 кв. м за 27 тыс. рублей.
Обновлено в 04:28
Происшествия
«Азимут» объяснил задержку двух рейсов SSJ-100
Задержка двух рейсов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Челябинск и из Новосибирска в Ростов-на-Дону произошла из-за технических причин, сообщили «360» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:36
Авто
Opel выпустил первый подключаемый гибрид на базе Grandland X
В основу «подключаемого гибрида» Opel Grandland X Hybrid4 легли 1,6-литровый 200-сильный турбомотор, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, и 110-сильный электродвигатель, размещенный на задней оси.
Обновлено в 03:38
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Экономика
Россияне сократили повседневные траты на 7,7%
Россияне в апреле сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в исследовании «Ромира».
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Киевский суд приступит к рассмотрению дела против Зеленского в понедельник
Суд Киева рассмотрит дело в отношении выигравшего президентскую гонку на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
Беларусь получила новый вид оружия
Белорусские военные получили современные комплексы для борьбы с беспилотниками.
Обновлено в 04:00
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд
Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Политика
Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:10
Политика
Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделилась
Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявляет, что "новая церковь" разделилась.
Обновлено в 03:28
Общество
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу имени А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Общество
ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей
Обновлено в 02:31
Политика
На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва»
Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.
Обновлено в 04:22
Футбол
Сульшер: единственный положительный момент для «МЮ» — сезон закончился
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги сезона для своей команды, а также рассказал о её задаче на следующий сезон.
Обновлено в 03:06
Экономика
Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло
Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.
Обновлено вчера в 17:32
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника
Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.
Обновлено в 03:20
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер на базе Polo
T-Cross нацелен дать бой таким конкурентам, как Renault Kaptur, Kia Soul, Hyundai Creta, а высокий хэтчбек на базе нового Polo таким образом поборется с Kia Rio X-Line и Lada Xray Cross.
Обновлено в 02:00