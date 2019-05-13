Яя Туре опроверг слухи о завершении карьерыSoccer.ru вчера в 09:47

Бывший футболист "Манчестер Сити" Яя Туре опроверг слухи о том, что он закончил карьеру футболиста.

Экономика Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.

Финансы Акции Мосбиржи упали почти на 7% Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.

Политика МИД объяснил отмену визита Помпео в Москву Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Москву был отменен из-за расписания американского дипломата.

Происшествия Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.

Общество Названа стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве в мае Замыкает пятерку самых бюджетных квартир однушка площадью 33 кв. м за 27 тыс. рублей.

Происшествия «Азимут» объяснил задержку двух рейсов SSJ-100 Задержка двух рейсов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Челябинск и из Новосибирска в Ростов-на-Дону произошла из-за технических причин, сообщили «360» в пресс-службе перевозчика.

Авто Opel выпустил первый подключаемый гибрид на базе Grandland X В основу «подключаемого гибрида» Opel Grandland X Hybrid4 легли 1,6-литровый 200-сильный турбомотор, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, и 110-сильный электродвигатель, размещенный на задней оси.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Экономика Россияне сократили повседневные траты на 7,7% Россияне в апреле сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в исследовании «Ромира».

Политика Киевский суд приступит к рассмотрению дела против Зеленского в понедельник Суд Киева рассмотрит дело в отношении выигравшего президентскую гонку на Украине Владимира Зеленского.

Армия и оружие Беларусь получила новый вид оружия Белорусские военные получили современные комплексы для борьбы с беспилотниками.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Здоровье Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.

Общество Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.

Происшествия Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.

Политика Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.

Политика Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделилась Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявляет, что "новая церковь" разделилась.

Общество Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу имени А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.

Политика На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.

Происшествия Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва» Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.

Футбол Сульшер: единственный положительный момент для «МЮ» — сезон закончился Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги сезона для своей команды, а также рассказал о её задаче на следующий сезон.

Экономика Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.