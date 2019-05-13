Футбол

Яя Туре опроверг слухи о завершении карьерыSoccer.ru вчера в 09:47

Бывший футболист "Манчестер Сити" Яя Туре опроверг слухи о том, что он закончил карьеру футболиста.
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Яя Туре опроверг информацию о завершении карьеры футболиста

Sport24.ru03:25

Яя Туре опроверг слухи о завершении карьеры

Soccer.ruвчера в 09:47

Яя Туре: «Я люблю футбол и собираюсь играть еще пару лет»

Sports.ru04:36

Чемпион Англии опроверг слухи о завершении карьеры

Sport.ru03:59

Туре отреагировал на новость о завершении карьеры

Газета.Ruвчера в 23:03

Яя Туре: Я продолжу играть

Советский спортвчера в 10:01

Туре: насчёт моего будущего произошла путаница, я буду играть ещё несколько лет

Чемпионат03:10
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Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено 11 мая в 12:37
Экономика

Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей

Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Финансы

Акции Мосбиржи упали почти на 7%

Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
Политика

МИД объяснил отмену визита Помпео в Москву

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Москву был отменен из-за расписания американского дипломата.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Общество

Названа стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве в мае

Замыкает пятерку самых бюджетных квартир однушка площадью 33 кв. м за 27 тыс. рублей.
Обновлено в 04:28
Происшествия

«Азимут» объяснил задержку двух рейсов SSJ-100

Задержка двух рейсов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Челябинск и из Новосибирска в Ростов-на-Дону произошла из-за технических причин, сообщили «360» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:36
Авто

Opel выпустил первый подключаемый гибрид на базе Grandland X

В основу «подключаемого гибрида» Opel Grandland X Hybrid4 легли 1,6-литровый 200-сильный турбомотор, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, и 110-сильный электродвигатель, размещенный на задней оси.
Обновлено в 03:38
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Экономика

Россияне сократили повседневные траты на 7,7%

Россияне в апреле сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в исследовании «Ромира».
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Киевский суд приступит к рассмотрению дела против Зеленского в понедельник

Суд Киева рассмотрит дело в отношении выигравшего президентскую гонку на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие

Беларусь получила новый вид оружия

Белорусские военные получили современные комплексы для борьбы с беспилотниками.
Обновлено в 04:00
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Культура

Театральный фестиваль воспитанников детских домов пройдет в Подмосковье

Обновлено в 04:26
Общество

Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд

Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Политика

Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.
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Политика

Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделилась

Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявляет, что "новая церковь" разделилась.
Обновлено в 03:28
Общество

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу имени А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Общество

ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей

Обновлено в 02:31
Политика

На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва»

Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.
Обновлено в 04:22
Футбол

Сульшер: единственный положительный момент для «МЮ» — сезон закончился

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги сезона для своей команды, а также рассказал о её задаче на следующий сезон.
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Экономика

Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло

Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.
Обновлено вчера в 17:32
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.
Обновлено в 03:20
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Авто

Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер на базе Polo

T-Cross нацелен дать бой таким конкурентам, как Renault Kaptur, Kia Soul, Hyundai Creta, а высокий хэтчбек на базе нового Polo таким образом поборется с Kia Rio X-Line и Lada Xray Cross.
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Ивуарийский футболист. Обладатель Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д’Ивуара. Братья Яя также являются профессиональными футболистами: старший брат, Коло Туре, известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», а младший брат, Ибрагим Туре, выступал за «Сафа».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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