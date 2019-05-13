Футбол

Яя Туре опроверг слухи о завершении карьерыSoccer.ru вчера в 09:47

Бывший футболист "Манчестер Сити" Яя Туре опроверг слухи о том, что он закончил карьеру футболиста.
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Яя Туре опроверг информацию о завершении карьеры футболиста

Sport24.ru03:25

Туре: насчёт моего будущего произошла путаница, я буду играть ещё несколько лет

Чемпионат03:10

Яя Туре: Я продолжу играть

Советский спортвчера в 10:01

Чемпион Англии опроверг слухи о завершении карьеры

Sport.ru03:59

Туре отреагировал на новость о завершении карьеры

Газета.Ruвчера в 23:03

Яя Туре: «Я люблю футбол и собираюсь играть еще пару лет»

Sports.ru04:36

Яя Туре опроверг слухи о завершении карьеры

Soccer.ruвчера в 09:47
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:28, Ашберн
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки

Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 06:20
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике

Обновлено в 07:10
Авто

У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки

Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.
Обновлено в 07:14
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Кино

Актриса из «Игры престолов» рассказала, как фанаты отреагируют на финал шоу

Обновлено в 11:20
Политика

Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Футбол

СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»

Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В самолет Меркель врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники

Обновлено в 06:36
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
Кино

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Энергетика

Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении

Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
Обновлено в 11:42
Футбол

Джеррард рассказал о своём отношении к водке

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением о водке.
Обновлено в 14:09
Кино

Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй

В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Собчак высказалась о причинах смерти Доренко

Обновлено в 11:50
Музыка

Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»

Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Футбол

Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

Обновлено в 09:29
Происшествия

В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч

В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Футбол

Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футбола

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
Обновлено в 14:27
Политика

Савченко вручила спикеру Рады Парубию наручники

Обновлено в 13:14
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Здоровье

Более 1,7 млн россиян поставили прививки против клещевого энцефалита

Более 1,7 млн россиян в этом году поставили прививки против клещевого энцефалита, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес

Эшли Грэм показала фигуру в бикини на мексиканском пляже

Эшли Грэм отпраздновала День Матери в Мексике, отдыхая от рабочих будней со своей мамой Линдой.
Обновлено в 05:58
Общество

Чиновники правительства скинулись на памятник Потемкину в Севастополе

Сотрудников аппарата российского правительства попросили скинуться из личных средств на установку памятника князю Григорию Потемкину в Севастополе, рассказали пять близких к кабинету источников РБК.
Обновлено в 09:16
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Яя Туре
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист. Обладатель Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д’Ивуара. Братья Яя также являются профессиональными футболистами: старший брат, Коло Туре, известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», а младший брат, Ибрагим Туре, выступал за «Сафа».
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