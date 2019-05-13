Футбол

Яя Туре опроверг информацию о завершении карьеры футболистаSport24.ru 03:25

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре опроверг информацию о завершении карьеры.
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Чемпион Англии опроверг слухи о завершении карьеры

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Яя Туре опроверг слухи о завершении карьеры

Soccer.ruвчера в 09:47
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В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
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Госавтоинспекция разработала регламенты тюнинга автомобилей

Российская Госавтоинспекция разработала два новых административных регламента, в которых описана процедура внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 03:52
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Toshiba Corporation отчиталась о росте годовой прибыли на 26%

На текущий финансовый год Toshiba Corporation прогнозирует увеличение прибыли в четыре раза, до $1,28 млрд в рамках пятилетнего плана реструктуризации, представленного осенью 2018 года на фоне затянувшегося кризиса.
Обновлено в 05:24
Общество

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Происшествия

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Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
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В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы

Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вечер понедельника и вторник из-за сильных дождей, грозы, града и ветра до 22 метров в секунду, сообщает управление МЧС по региону.
Обновлено в 06:12
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Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
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Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа

Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
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В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
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Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

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