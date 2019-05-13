Футбол
Яя Туре опроверг информацию о завершении карьеры футболистаSport24.ru 03:25
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре опроверг информацию о завершении карьеры.
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Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Российская национальная команда одержала третью победу в трёх стартовых матчах чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:31
Футбол
«СЭ»: «Спартак» будет ориентироваться на трансферную модель «Краснодара»
За основу будет взята модель, которая используется в «Краснодаре».
Обновлено в 12:24
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Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание DOM2LIFE со ссылкой, как утверждается, на очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева не просто стала мамой, а родила двойню.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
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Политика
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Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков
Девять предполагаемых участников незаконного вооруженного формирования задержаны в Чечне, у них обнаружены оружие и гранаты, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 13:16
Политика
Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»
Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом».
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Собчак высказалась о причинах смерти Доренко
Обновлено в 11:50
Экономика
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского
Украинский Нацбак проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка украинского олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 13:36
Музыка
В Тель-Авиве официально начался конкурс «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 14:44
Экономика
ЦБ зафиксировал всплеск иностранных инвестиций в небанковских секторах
Прямые иностранные инвестиции в небанковские секторы России за I квартал 2019 г. выросли более чем в восемь раз по сравнению с IV кварталом прошлого года – до $11,5 млрд, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Обновлено в 08:54
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Политика
Киев пообещал РФ «сюрпризы» из-за паспортов для ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал России «сюрпризы» в ответ на решение об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В крупных городах Ставрополья эвакуировали ТЦ и автовокзалы
В социальных сетях появились многочисленные сообщения об эвакуации в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Минводах и Ессентуках.
Обновлено в 12:07
Общество
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Общество
Природные пожары охватили 150 тыс. га в 46 регионах РФ
Обновлено в 09:13
Политика
На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области
«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
Обновлено в 09:24
Футбол
«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне
Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназии
В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл удивила поклонников фото с младенцем на руках
На руках модель держит младенца. При этом снимок был опубликован в День матери.
Обновлено в 11:39
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Политика
МИД: Россия не закупала на Мальте слезоточивый газ для Венесуэлы
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации опровергли сообщения некоторых мальтийских СМИ о том, что Россия пыталась закупить слезоточивый газ и защитное снаряжение на Мальте для последующей отправки в Венесуэлу на военном корабле.
Обновлено в 07:50