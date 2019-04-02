Футбол

Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»Sportbox.RU 03:03

Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма во время выступления в чемпионате Украины.
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Яя Туре: "Мне кричали: "Черное дерьмо, иди домой!"

Спорт-Экспресс08:50

Яя Туре о расизме: «На Украине я подвергался этому в каждом матче. Белые отсаживались от моего отца на трибуне»

Sports.ru06:15

Яя Туре – о расизме на Украине: чувствовал себя униженным и очень злым

Чемпионат01:19

Яя Туре: «На Украине чувствовал себя униженным. Расизм проявляли даже фанаты моей команды»

Sport24.ru02:42

Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»

Матч ТВ03:03

Яя Туре рассказал о расизме на Украине

Soccer.ru00:56

Туре: "На Украине мне кричали, что я чёрное д*****"

Sport.ru01:44
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Шоу-бизнес

Панин назвал россиян злобными уродцами

Обновлено в 07:09
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Транспорт

Утверждены названия четырех новых станций московского метро

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы, принято решение присвоить новым станциям метро следующие названия: "Коммунарка", "Мнёвники", "Карамышевская" и "Внуково".
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Обновлено в 07:27
Экономика

Нытве присвоили статус территории социально-экономического развития

Нытва получила статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС

Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Технологии

В Госдуме хотят защитить Рунет с помощью отечественного шифрования

Профильный комитет по информационной политике выступил с инициативой внести правки в законопроект о "суверенном рунет", согласно которым шифровать информацию в Интернете будут с помощью отечественных средств шифрования.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Магасский суд арестовал нескольких участников массовой акции протеста

Правоохранительные органы Ингушетии задержании несколько участников протестной акции 26-27 марта и доставили их суд.
Обновлено в 10:10
Финансы

Мосбиржа в марте увеличила объем торгов по сравнению с февралем

Объем торгов инструментами спот составил 6,2 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов составил 21,3 триллиона рублей.
Обновлено в 11:08
Кино

Семья Юлии Началовой выступила против съемки фильма о певице

Анна Исаева, представитель скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой, сообщила, что семья не давала прав на использование контента и имени Началовой для съемок художественного фильма.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Кино

В сети появился новый трейлер «Мстителей»

В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: финал».
Обновлено в 10:33
Кино

Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено в 01:44
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:17
Музыка

Умер звезда рокабилли Билли Адамс

Исполнитель рокабилли Билли Адамс скончался 30 марта 2019 года в возрасте 79 лет в Уэстморленде, штат Теннесси.
Обновлено в 06:42
Экономика

Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов

Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Обновлено в 10:12
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Авто

Дизельный Volkswagen Tiguan снова вернулся в Россию

Российские автосалоны Volkswagen снова начали прием заказов на дизельную модификацию популярного кроссовера Tiguan.
Обновлено в 08:08
Общество

В теле погибшей беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика

В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.
Обновлено в 06:40
Общество

Свидетельство СНИЛС больше не выдают

Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Кино

Названы члены жюри и конкурсные фильмы ММКФ

Жюри основного конкурса ММКФ составили южнокорейский режиссер Ким Ки Дук (председатель), а также турецкий режиссер Семих Капланоглу, итальянский сценарист и режиссер Валия Сантелла, российская актриса Ирина Апексимова.
Обновлено в 09:20
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Политика

Госдума разрешит охотиться с луком

Обновлено в 09:31
Футбол

Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»

Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Обновлено в 11:05
Политика

Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 11:10
Музыка

Шведские музыканты призывают бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Музыканты говорят, что Израиль «использует конкурс, чтобы скрыть свои преступления против палестинского народа».
Обновлено в 11:55
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
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«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко "отбился от рук" Европы, потому что у него есть "заступники" в США.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Появилось видео дуэли российских атомных подлодок на Камчатке

У берегов Камчатки российские атомные подлодки «Александр Невский» и «Рязань» сошлись в подводной дуэли.
Обновлено в 04:10
Политика

Порошенко проверит на полиграфе руководство «Укроборонпрома»

Президент Украины Пётр Порошенко заподозрил руководящий состав госконцерна «Укроборонпром» в масштабных хищениях при закупках у Минобороны.
Обновлено в 11:59
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Яя Туре
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист. Обладатель Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д’Ивуара. Братья Яя также являются профессиональными футболистами: старший брат, Коло Туре, известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», а младший брат, Ибрагим Туре, выступал за «Сафа».
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