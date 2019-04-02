Футбол
Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»Sportbox.RU 03:03
Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма во время выступления в чемпионате Украины.
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Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты
Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Югорске нашли виновных в хранении детского питания в морге
Ответственность за хранение просроченного детского питания в морге возложили на заместителя руководителя югорской больницы и пятерых его подчиненных — их привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Экс-глава «МиГ-РосТ» осужден на 9,5 года за мошенничество с недвижимостью на 800 млн руб
Бывший гендиректор российской авиастроительной компании "МиГ-РосТ" Алексей Озеров и бывший вице-президент компании "Туполев" осуждены за мошенничество с объектами недвижимости на 800 млн рублей.
Обновлено в 06:01
Общество
Москвичей предупредили о нашествии летучих мышей
Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский предупредил, что в Москву вместе с потеплением слетаются летучие мыши, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:26
Происшествия
Избиение Виктории Скрипаль попало на видео
Обновлено в 05:33
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
Экономика
ЦБ РФ считает реалистичным снижение ставок по ипотеке до 8%
Президент РФ Владимир Путин в середине марта заявил на съезде РСПП, что ставки по ипотеке в ближайшей перспективе должны опуститься до 8%, а к 2024 году - ниже этого показателя.
Обновлено в 05:59
Политика
Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным колесом
Очередную неполадку выявили у правительственного лайнера ФРГ, на котором глава МИД Хайко Маас прилетел из Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Кино
Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице
Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
Политика
Песков подтвердил визит Нетаньяху
Обновлено в 05:40
Космос
Спутник системы ГЛОНАСС был выведен на техобслуживание
Стало известно, что космический аппарат системы ГЛОНАСС временно вывели из рабочего состояния.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации на выборах
Лидер партии «Батькивщина» Юля Тимошенко, баллотировавшаяся в президенты Украины, заявила, что выборы в стране были превращены в фарс.
Обновлено в 05:36
Футбол
Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Фотошпионы рассекретили новый кроссовер Hyundai Venue
Новый субкомпактный паркетник станет глобальной моделью бренда и дебютирует на Нью-Йоркском автосалоне в апреле.
Обновлено в 04:00
Экономика
Чистая прибыль ГК «ПИК» в 2018 году выросла почти в семь раз
Чистая прибыль ГК "ПИК" составила 21,3 млрд рублей, она выросла в 6,7 раза.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Екатеринбурге с крыши детсада на девочку упал лед
Обновлено в 03:52
Наука
В России разработали первую в мире вакцину от аллергии на кошек
Первая в мире вакцина от аллергии на кошек может появиться уже в этом году.
Обновлено в 05:55
Политика
В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с Коломойским
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают дебаты с его политическим соперником и действующим главой государства Петром Порошенко бессмысленными.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Авто
Lamborghini отозвала жалобу на Aurus
В феврале этого года права на Aurus перешли к НАМИ, поэтому представители компании суперкаров Lamborghini отозвали свою жалобу.
Обновлено в 02:46
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Кино
Вышел трейлер комедии Джима Джармуша про зомби-апокалипсис
Обновлено вчера в 12:02
Здоровье
В России ВИЧ-инфицированы 1,2% граждан
По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академика РАН Вадима Покровского, ВИЧ-инфицированы 1,2% взрослого населения страны (15−49 лет), больше всего больных СПИДом среди граждан активного возраста 35−39 лет.
Обновлено в 04:41
Футбол
Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяц
Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо».
Обновлено в 05:42